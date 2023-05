10 Minuten Gameplay-Material zu Amnesia: The Bunker

Überwinde deine Angst und entkomme aus dem Bunker.

Amnesia: The Bunker (c) Frictional Games

Amnesia: The Bunker ist ein First-Person-Horrorspiel und der nun 4 Teil der Amnesia Reihe. Der erste Teil, Amnesia: The Dark Descent, eroberte viele Horror-Fan-Herzen. Doch der zweite und dritte waren leider nicht mehr mehr so beliebt, hoffen wir also das der neuste Eintrag besser wird.

Ganz allein in einem trostlosen Bunker aus dem Ersten Weltkrieg mit nur noch einer Kugel im Lauf, liegt es an dir, dich den bedrückenden Schrecken in der Dunkelheit zu stellen. Lasse um jeden Preis das Licht an, halte durch und schaffe es lebendig hinaus. Ein wirklich intensives Horror-Erlebnis.

WERBUNG

Einen ersten Einblick in Amnesia: The Bunker können wir in einem neuen Gameplay-Video erhalten. In den bereits ersten 30 Sekunden können wir sehen, welche Monster uns im Bunker erwarten und das wir auch dieses Mal wieder vor diesen fliehen müssen, um nicht zu sterben. Wir werden dabei wohl mit einer Taschenlampe ausgerüstet sein, die wir durch eine Drehfunktion wieder aufladen müssen. Doch das macht lärm und ein Hinweis auf dem Ladebildschirm lässt vermuten, dass das die Gegner anlocken kann.

Auch bekommen wir einen ersten Eindruck, wie groß der Bunker ist. Er ist in insgesamt 6 Bereiche aufteilt, darunter ein Gefängnis, das Quartier der Soldaten und ein Bereich für die Offiziere. Die Grafik sieht auch in Ordnung aus und erinnert etwas an den ersten Teil der Reihe. Schon damals wurde gesagt, dass das Spiel auf das Verhalten des Spielers reagiert, was man aber nicht gemerkt hat, und so soll es auch wieder in Amnesia: The Bunker sein.

Amnesia: The Bunker erscheint am 23. Mai für PC, Xbox Series, PlayStation 4 und Xbox One.