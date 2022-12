Amnesia: The Bunker wurde offiziell angekündigt

Ein neuer Teil für die Horrorspiel-Reihe Amnesia ist in der Entwicklung.

Amnesia: The Bunker (c) Frictional Games

Amnesia: The Bunker ist der neueste Teil der Amnesia-Reihe und wird auch einige Änderung mit sich bringen. Zum ersten Mal haben die Spieler ein hohes Maß an Freiheit, um das Gameplay zu beeinflussen und ihren Spielstil zu wählen, während sie diese halboffene Welt nach Belieben erkunden. Es gibt kaum geskriptete Ereignisse und eine konstante Spannung, die durch eine allgegenwärtige Bedrohung hervorgerufen wird, so dass es an jedem Spieler liegt, seinen Ansatz zum Überleben zu verfeinern.

Im Gegensatz zu früheren Amnesia-Spielen wird Amnesia: The Bunker eine neue Art von Horror-Survival-Abenteuer bieten, das emergentes Gameplay und Sandbox-Elemente in den Mix einbezieht. Die Spieler haben die totale Kontrolle über ihre Entscheidungen. Bewaffnet mit einem Revolver und einer lauten Dynamo-Taschenlampe durchqueren die Spieler einen schlecht beleuchteten Bunker des Ersten Weltkriegs auf den Spuren eines französischen Soldaten, der von seiner Amnesie geplagt und von einer außerweltlichen Kreatur gejagt wird.

Amnesia: The Bunker stellt die Cleverness, den Mut und die Fähigkeit der Spieler auf die Probe, unter Druck einen kühlen Kopf zu bewahren und schnelle Entscheidungen zur Problemlösung zu treffen. Für jede Aufgabe, jedes Rätsel und jedes Hindernis im Spiel stehen mehrere Lösungen zur Verfügung.

Die düsteren, dunklen Korridore und Tunnel sind vielleicht die letzte Bedrohung, die dich auf Schritt und Tritt verfolgt. Wenn alle tot sind, die Vorräte zur Neige gehen und nur noch eine Kugel im Lauf steckt, liegt es an dir, sich den beklemmenden Schrecken des Bunkers zu stellen und lebend herauszukommen.

In einer halboffenen Welt ermutigt Amnesia: The Bunker den Spieler zu Erkundungen und Experimenten, wobei er seinen Verstand und alle ihm zur Verfügung stehenden Hilfsmittel einsetzt, um die drohenden Schrecken zu überwinden. Die Spieler werden spüren, wie viel Macht in ihren Händen liegt. Jede Entscheidung verändert den Ausgang des Spiels als Konsequenz der getroffenen Entscheidungen. Diese neue Wendung im Gameplay verleiht dem Spiel neue Tiefe und konstante Spannung und zwingt die Spieler dazu, bei jedem Durchgang neue strategische Wege zu beschreiten.