Zelda: Wo befindet sich Echoes of Wisdom in der Timeline laut Nintendo?

Die größte Frage ist geklärt. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom hat nun offiziell von Nintendo seinen Platz in den verschiedenen Timelines erhalten, wie sich auf der offiziellen Nintendo Homepage entnehmen lässt.

Die The Legend of Zelda Timelines

Früher war jedes der The Legend of Zelda Videospiele eine eigene Inkarnation der Story. Nach rund 30 Jahren haben sämtliche Zelda Titel eine Reihenfolge bekommen, welches Abenteuer nach welchem spielt. Um so viele Titel, die je eine eigene Geschichte haben, in einen logischen Ablauf bringen zu können, mussten verschiedene Timelines, also Paralleluniversen, geschaffen werden.

In welche Timeline fügt sich Echoes of Wisdom offiziell ein?

Viele Fans hatten es schon vermutet: das aktuelle Zelda Abenteuer passt aufgrund seiner Ereignisse nur in die Fallen Hero Timeline, aka The Hero is defeat, (Der Held wurde besiegt) hinein. Schließlich werden wir davon aktiv Zeuge am Beginn des Spiels, sodass man als Prinzessin Zelda das Zepter übernehmen muss um aufbrechen um Hyrule und Link zu retten.

Zwischen welchen Titeln dieser Timeline befindet sich Echoes of Wisdom?

Nachdem die Timeline direkt nach dem Fallen des Helden in Ocarina of Time beginnt, fragt man sich wo sich in der darin folgenden Reihe von mehreren Zelda Abenteuern Echoes of Wisdom einfügen wird. Das Abenteuer reiht sich genau zwischen den Vorkommnissen von Tri Force Heroes (2015) und dem originalen The Legend of Zelda (1986) Abenteuer ein. Damit hat das originale erste Abenteuer noch einen Vorläufer in der Story erhalten.

Machen sich die Entwickler eigentlich Gedanken über die Timeline?

Viele Fans haben allerdings aufgegeben sich die verschiedenen Timelines und die Ereignisse der einzelnen plausibel zu erklären. Es ist mittlerweile offensichtlich, dass die Entwickler sich nie viel Gedanken darüber machen wohin ihr Zelda Abenteuer passen wird. Schließlich haben wir erst vor ein paar Tagen offiziell von Zelda-Langzeitentwickler Koji Aonuma erfahren, dass immer zuerst das Gameplay und erst im Nachhinein die eigentliche Story zusammengeschustert wird. Kein Zelda Titel war bisher eine Ausnahme davon.

Nintendo wird es richten

Dennoch hält Nintendo an dessen Plan fest, die Zelda Titel in ihre offiziellen Timelines einzufügen, damit die Spieler zumindest sich weniger den Kopf zerbrechen müssen, welcher der Titel wohin passt. Die meisten Spieler ignorieren die Timelines sowieso, aber die Fans, welche Wert darauf legen, haben nun endlich ihre offizielle Antwort erhalten.

Quelle: nintendo.com

