Zelda: Warum die Story der Reihe Nintendo nicht so wichtig ist

Der Chefentwickler von The Legend of Zelda hat in einem aktuellen Interview mit der The Washington Post erklärt, wann die Titel der Reihe ihre Story bekommen. Da Zelda sehr Story-lastig ist, dürfte es überraschen, dass man sich darum erst gegen Ende kümmert und das Gameplay-Design komplett im Vordergrund steht.

The Legend of Story

Wenn man sich über eine Sache sicher sein kann, dann ist es, dass Nintendo generell sehr viel mehr Wert auf das Gameplay als auf die Story dessen Franchisen legt. Dies zeigt sich sogar bei der The Legend of Zelda Reihe, obwohl die einzelnen Teile immer sehr viel von einer eigenen Geschichte mit sich bringen. Besonders im Vergleich zu einem typischen Super Mario Titel.

Die Erzählung kann warten

Langzeit-Zelda-Chefentwicker Eiji Aonuma hat nun in einem Interview verraten wie Nintendo die Geschichte für einen Teil der gigantischen Reihe entwickelt. Die Handlung kommt erst nachdem das Videospieldesign festgelegt ist. Diesen Vorgang können wir uns besonders im letzten Zelda Titel: Echoes of Wisdom sehr gut vorstellen. Wo das Gameplay alles ist und aus dem ganzen erst später eine Story daraus geschrieben worden ist.

Warum die Story warten muss

Aonuma sagt, dass er noch nie wirklich ein Videospiel gemacht hätte, in welchem er zuerst an die Story dachte und sich erst dann am Gameplay gebastelt hätte. Das wichtigste sei wie man den Spielern das Gameplay näher bringt. Die Geschichte dient dann nur als Fahrzeug. Andersherum wäre es viel schwieriger. Zuerst eine Story zu schreiben und dann dafür ein Gameplay zu basteln, welches sich der Story anpassen muss.

Eine Ausnahme wird es bald geben

Allerdings wissen wir, dass ein The Legend of Zelda Film in Arbeit ist. Bei diesem dürfte allerdings die Story tatsächlich im Vordergrund stehen. Diese Ausnahme ist Nintendo bereit zu machen. Schließlich ist ein Spielfilm ein ganz anderes Medium. Wir sind also schon gespannt, wie uns die allererste reine Zelda Story in der Zukunft fesseln wird.

Quelle: x.com via GenePark