Zelda: Tears of the Kingdom – Vorbestellung in Kürze?

Die Nintendo Switch eShop-Seiten für einige Spiele, darunter The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, wurden überarbeitet. Folgt bald die Vorbestellung?

The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom - ©Nintendo; Bildquelle: youtube.com/c/nintendo

The Legend of Zelda Fakten

Das erste Monat brachte bereits einige Titel für die Nintendo Switch, wie Fire Emblem Engage. Nintendo plant zum “Ende der Switch-Ära” noch Großes, darunter The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dass weltweit am 12. Mai 2023 erscheinen wird. Natürlich fragen sich viele Spieler, wann man es vorbestellen kann. Bald dürfte die Vorbestellung zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom starten, wie ein eShop-Update andeutet.

Die eShop-Seiten u.a. zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp wurden kürzlich aktualisiert. Dabei erhielten beide Titel neue NSUIDs. Nintendo Switch-Games, die aktualisierte oder neue NSUIDs im eShop erhalten, stimmen normalerweise mit baldigen Vorbestellungen überein, da ein baldiger Release bevorsteht.

Neues Zelda kurz nach der nächsten Direct-Sendung vorbestellbar?

Traditionell in den ersten Wochen des Jahres gibt es eine Nintendo Direct-Sendung. Darin bekommen wir einen Überblick über die kommenden Titel des ersten Halbjahres 2023, worin auch das neue Zelda-Spiel fällt. Es könnte aber auch ohne großes Tam-Tam losgehen und Nintendo enthüllt die Vorbestellung einfach in den sozialen Netzwerken.

Die Kollegen von Nintendosoup.com (via Famiboards.com) berufen sich bei den NSUID-Updates im Nintendo eShop auf “Ibabinz”, der in einem Discord-Chat die Aktualisierungen festgestellt hat. Laut seinen Aufzeichnungen hatte das neue Zelda bisher kein NSUID.

“Ich würde denken, es ist sicher anzunehmen, dass die Eröffnung von Vorbestellungen mit einem Direct übereinstimmen würde”, so der Dataminer.

Wann folgt die nächste Nintendo Direct?

Derzeit gibt es keine offizielle Ankündigung bezüglich einer neuen Nintendo Direct-Präsentation. Wie gesagt, es könnte auch einfach so im Nintendo-Account auf Twitter fallen, dass die Vorbestellung zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gestartet wird.

Das Open-World-Action-Adventure für die Nintendo Switch erscheint am 12. Mai 2023.