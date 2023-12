Zelda: Tears of the Kingdom – Spieler baut Podracer nach

Ein Spieler von Zelda: Tears of the Kingdom hat das klassische Podracer-Design durch den Einsatz von Zonai-Geräten verbessert. Tears of the Kingdom bietet eine Reihe von Werkzeugen, mit denen der Spieler jede Art von Fahrzeug erschaffen kann. Diese tragbaren Gegenstände erleichtern nicht nur die Erkundung der Karte, sondern erlauben es Link auch, tödliche Waffen zu bauen, mit denen er seine Feinde zur Strecke bringen kann. Zonai-Geräte erhält man von Gachapon-Maschinen, die auf den Himmelsinseln verstreut sind.

Im Subreddit Hyrule Engineering haben die Spieler von Tears of the Kingdom viele einfallsreiche Kreationen geteilt, von NPC-betriebenen Hoverbikes und Elektroflugzeugen bis hin zu Flößen, die keine Zonai-Werkzeuge benötigen. Einige haben sogar funktionale Mechs gebaut, die auf dem Wasser laufen und mehrere Gegner auf einmal töten können. Neben Fahrzeugen und Waffen wurden in der Welt von Tears of the Kingdom auch eine Reihe massiver Bauwerke, darunter Resorts und Lagerhäuser, nachgebaut.

Zelda: Tears of the Kingdom trifft auf Star Wars

Ein Zelda: Tears of the Kingdom-Spieler, der auf Reddit als MadeGuy1762 bekannt ist, zeigte einen einzigartigen Podracer, der aus verschiedenen Zonai-Geräten besteht, darunter Ventilatoren und Ballons. Interessanterweise nutzt dieser funktionale Podracer die Schubkraft von Ballons, um durch den Himmel zu gleiten, und er bewegt sich schneller als viele andere Ultrahand-Kreationen. Der Spieler scheint einen Zonai-Ventilator und zwei Batterien auf der Rückseite angebracht zu haben.

Inhalt von Reddit anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Reddit anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Reddit. Inhalt von Reddit immer anzeigen

Die Hauptbestandteile dieses Builds sind Zonai-Ballons, mit denen die Spieler fliegende Apparate bauen können, um hoch gelegene Orte zu erreichen. Wenn sie mit heißer Luft gefüllt sind, tragen sie Link über Berge und die Himmelsinseln. Die Ultrahand-Fähigkeit von Tears of the Kingdom ermutigt die Spieler auf brillante Weise, ihr Fahrzeug und ihr Haus von Grund auf neu zu bauen. Sie dient als kreatives Werkzeug, mit dem fast jedes Objekt auf dem Boden manipuliert werden kann. Mit der Ultrahand kann Link ganz einfach Materialien aufnehmen, bewegen und kleben.