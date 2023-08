Zelda Tears of the Kingdom: Gewaltiger Sturz überlebt dank Retter

Ob man das auch absichtlich schaffen kann?

Ein Nintendo Switch-Besitzer hat kürzlich in einem Reddit Beitrag gezeigt, wie man in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ohne Schwierigkeiten in einer flachen Pfütze landen kann. Zumindest wenn der Spieler genug Glück hat. Denn dieser gewaltige Sturz wurde von “einem Retter” aufgefangen, versucht das mal in Zelda: Tears of the Kingdom nachzumachen.

Obwohl die Sky Islands in dem neuen Zelda-Spiel kleiner ausfielen als von einigen Fans erhofft, dreht sich Tears of the Kingdom immer noch viel mehr um das Skydiving als um das Klettern. Tatsächlich ist eine der ersten Mechaniken, die das Spiel dem Spieler beibringt, dass Link einen Sturz aus jeder Höhe überleben kann, solange er in einem tiefen genugem Gewässer landet, in dem er schwimmen kann.

Zelda Tears of the Kingdom: Der Sturz hätte ihn erledigt ohne einen Retter in letzter Sekunde

Ein Reddit-Nutzer mit dem Namen miaio versuchte kürzlich, in einen Teich zu tauchen, merkte jedoch im letzten Moment, dass er tatsächlich in einer Pfütze landete. Glücklicherweise überlebte Link den Sturz, weil er auf einem arglosen Hirsch landete. Das überraschend glückliche Ergebnis dieses Stunts liegt daran, wie das Zähmen von Hirschen in Tears of the Kingdom funktioniert. Wenn man auf einem Hirsch landet, wird automatisch die Reit-Animation im Spiel gestartet, unabhängig von der tatsächlichen Fallhöhe. Dies gilt auch für Pferde und andere reitbare Tiere im Spiel und die Interaktion selbst geht auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild zurück.

Obwohl dieser äußerst glückliche Spieler das Potenzial erkannt hat, reitbare Säugetiere als weiche Landeplätze zu nutzen, hat die Technik bereits bei anderen Fans Anklang gefunden. Kurz nachdem das Spiel Mitte Mai auf den Markt kam, entwickelte ein Tears of the Kingdom-Spieler einen Trick, um Schaden durch Stürze zu vermeiden, noch bevor er den Gleiter erhalten hatte. Er verwendete dabei dieselbe zugrunde liegende Methode, jedoch mit einem Pferd. Ihr könnt also alle versuchen diese Landung nach einem Tiefen Sturz in Zelda: Tears of the Kingdom nachzumachen.

Das Risiko, mit dem Gesicht in einer Pfütze zu detonieren wie ein Fladen, sollte die Spieler nicht davon abhalten, in Tears of the Kingdom Skydiving zu betreiben. Flachere Gewässer sind selten, und selbst wenn man in eines stürzt, ist es nicht unbedingt ein tödliches Erlebnis, wenn der Spieler mindestens eine Fee im Inventar hat. Denn jedes dieser Geschöpfe wird automatisch verwendet, um Link wiederzubeleben, sobald er tödlichen Schaden erleidet.

Spieler, die das Skydiving genießen, sollten sich möglichst schnell das Tears of the Kingdom Glide Armor Set besorgen. Obwohl dieses Kostüm die Fallgeschwindigkeit nicht verlangsamt, bietet jede seiner Teile eine erhebliche Verbesserung der Luftmanövrierfähigkeit von Link und macht das Freifallen zu einem äußerst reaktiven Erlebnis.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist auf Nintendo Switch verfügbar.