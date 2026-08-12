Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nintendo könnte schon bald eine besonders schicke Version der Nintendo Switch 2 vorstellen. Im Netz sind Bilder von Verpackungen aufgetaucht, die offenbar eine Zelda-Sonderedition der Konsole und einen passenden Pro Controller zeigen. Offiziell bestätigt ist das Ganze noch nicht. Die Bilder wirken allerdings erstaunlich echt und passen zu Gerüchten, die bereits seit einiger Zeit über eine spezielle Zelda-Konsole kursieren.

Schwarz, Grün und Gold statt schlichtem Grau

Optisch soll Nintendo bei der Sonderedition ordentlich auf Zelda setzen. Die Konsole kombiniert offenbar Schwarz, Dunkelgrün und Gold. Besonders auffällig ist die große Triforce, die sowohl auf den Joy-Con 2 als auch auf dem Dock zu sehen sein soll.

Auch der Pro Controller bekommt ein eigenes Design. Hier finden sich ebenfalls die drei Farben wieder, dazu kommt offenbar ein Wappen beziehungsweise ein Motiv aus dem Zelda-Universum. Damit wäre die Konsole deutlich auffälliger als die bisherige Standardversion der Switch 2.

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40 Jahre The Legend of Zelda

Besonders interessant ist das Logo auf den abgebildeten Verpackungen. Darauf ist offenbar ein Hinweis auf das 40-jährige Jubiläum von The Legend of Zelda zu sehen. Die Reihe feiert 2026 tatsächlich ihr 40-jähriges Bestehen. Dass Nintendo dieses Jubiläum mit einer besonderen Edition feiern könnte, wäre deshalb alles andere als überraschend.

Noch spannender wird das Ganze durch das angekündigte Ocarina of Time-Remake für die Switch 2. Mehrere Berichte bringen die Sonderedition mit diesem Spiel in Verbindung. Einen offiziellen Termin oder eine Bestätigung von Nintendo gibt es allerdings bislang nicht.

Wann erscheint die Zelda Switch 2?

Genau hier wird es derzeit noch dünn. Preis und Veröffentlichungstermin der angeblichen Sonderedition sind nicht bekannt. Auch Nintendo hat sich bislang nicht zu den Bildern geäußert.

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Sollte die Konsole tatsächlich existieren, wäre sie für Zelda-Fans und Sammler vermutlich ziemlich interessant. Vor allem das Design des Docks könnte dafür sorgen, dass die Edition deutlich begehrter wird als eine einfache Farbvariante.

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