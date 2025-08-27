DailyGame
DailyGame - Gaming News - Nintendo - Zelda: Fan gestaltet aus alten Artworks animierte TV-Spots zu den NES Titeln
Zelda: Fan gestaltet aus alten Artworks animierte TV-Spots zu den NES Titeln

The Legend of Instruction Booklets

Zelda: Fan gestaltet aus alten Artworks animierte TV-Spots zu den NES Titeln
The Legend of Zelda - ©Nintendo; Bildquelle: Screenshot Nintendo
Ein Fan hat das gemacht was Nintendo hätte machen sollen. Er hat die Artworks beider Anleitungen mit Trickfilmanimation zum Leben erweckt und damit zwei TV-Spots geschaffen, welche in den 80ern sehr wahrscheinlich genauso gemacht worden wären.

The Legend of Instruction Booklets

Die ersten beiden originalen Zelda Titel The Legend of Zelda (1986) und The Legend of Zelda: The Adventure of Link (1989) waren nicht nur aus Nintendos Sicht Videospielperlen, welche die zwei einzigen Modulen waren, welche goldig gewesen sind, sondern haben auch zur Promo und für die Anleitung eigenes erstelltes Artwork bekommen, welches aus einem animierten Zeichentrickfilm hätte stammen können. Leider ist es bei diesen paar Zeichnungen geblieben.

Authentizität

Ein Künstler ist seit damals ein großer Fan vom Artworks gewesen und fand es schade, dass Nintendo nie mehr daraus gemacht hat. Aber was wäre die Welt ohne Internet und einzelne, begabte Zeichner, die nicht nur den Kopf hängen lassen, sondern selbst die Stifte in die Hand nehmen und das nachholen was Nintendo ausgelassen hatte? So hat der Channel Capsyst Animations sich die Mühe gemacht und für die ersten beiden Zelda Titel jeweils einen Spot mit gezeichnet.

Liebe zu Details

Damit das Ganze auch optisch wie eine erhaltene Werbung aus den 80ern wirkt, wurden VHS-Streifen hinzugefügt. Auch werden, wie in einer Werbung üblich, in beiden Spots gesprochen und diese mit Musik untermalt. Am Ende folgt ein kleiner Abspann, welcher die Mitwirkenden und die verwendete Software erwähnt.

The Legend of Zelda (1986)

So hätte die Werbung von The Legend of Zelda (1986) aussehen sollen:

YouTube-Video
The Legend of Zelda: The Adventure of Link (1989)

So hätte die Werbung von The Legend of Zelda: The Adventure of Link (1989) aussehen sollen:

YouTube-Video
Man sieht in jeder Sekunde wie viel Herzblut in den Aufwand hineingeflossen ist. Es ist wahrlich ein einzigartiges Vorhaben, welches jeder Zelda Fan gesehen haben muss.

Wenn wir Glück haben, folgen Spots von The Legend of Zelda: A Link To The Past oder The Legend of Zelda: Link’s Awakening als nächstes.

