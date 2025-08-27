Zelda: Fan gestaltet aus alten Artworks animierte TV-Spots zu den NES Titeln

Manuelhat seit dem NES keine Nintendo Konsole ausgelassen und deshalb mehrere Videospielreihen, wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. In den Jahren haben sich aber auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft in sein Nintendo Wohnzimmer dazugesellt. Er betrachtet jedes Videospiel als eigenes Kunstwerk, welches es zu verstehen gilt. Aus diesem Grund beschränken sich seine Lieblingsspiele auf kein Genre.

Ein Fan hat das gemacht was Nintendo hätte machen sollen. Er hat die Artworks beider Anleitungen mit Trickfilmanimation zum Leben erweckt und damit zwei TV-Spots geschaffen, welche in den 80ern sehr wahrscheinlich genauso gemacht worden wären.

The Legend of Instruction Booklets

Die ersten beiden originalen Zelda Titel The Legend of Zelda (1986) und The Legend of Zelda: The Adventure of Link (1989) waren nicht nur aus Nintendos Sicht Videospielperlen, welche die zwei einzigen Modulen waren, welche goldig gewesen sind, sondern haben auch zur Promo und für die Anleitung eigenes erstelltes Artwork bekommen, welches aus einem animierten Zeichentrickfilm hätte stammen können. Leider ist es bei diesen paar Zeichnungen geblieben.

Authentizität

Ein Künstler ist seit damals ein großer Fan vom Artworks gewesen und fand es schade, dass Nintendo nie mehr daraus gemacht hat. Aber was wäre die Welt ohne Internet und einzelne, begabte Zeichner, die nicht nur den Kopf hängen lassen, sondern selbst die Stifte in die Hand nehmen und das nachholen was Nintendo ausgelassen hatte? So hat der Channel Capsyst Animations sich die Mühe gemacht und für die ersten beiden Zelda Titel jeweils einen Spot mit gezeichnet.

Liebe zu Details

Damit das Ganze auch optisch wie eine erhaltene Werbung aus den 80ern wirkt, wurden VHS-Streifen hinzugefügt. Auch werden, wie in einer Werbung üblich, in beiden Spots gesprochen und diese mit Musik untermalt. Am Ende folgt ein kleiner Abspann, welcher die Mitwirkenden und die verwendete Software erwähnt.

The Legend of Zelda (1986)

So hätte die Werbung von The Legend of Zelda (1986) aussehen sollen:

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

The Legend of Zelda: The Adventure of Link (1989)

So hätte die Werbung von The Legend of Zelda: The Adventure of Link (1989) aussehen sollen:

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Man sieht in jeder Sekunde wie viel Herzblut in den Aufwand hineingeflossen ist. Es ist wahrlich ein einzigartiges Vorhaben, welches jeder Zelda Fan gesehen haben muss.

Wenn wir Glück haben, folgen Spots von The Legend of Zelda: A Link To The Past oder The Legend of Zelda: Link’s Awakening als nächstes.

Quellen: youtube.com via CapsystAnimations, youtube.com via CapsystAnimations

Fehler im Artikel gefunden?

× Fehler melden Website Art des Fehlers * — Bitte wählen — Technischer Fehler Fehler im Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 8 + 4? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Nicht verpassen!