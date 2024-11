Zelda: Echoes of Wisdom – Link hätte fast eine Sprechrolle bekommen!

In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom hätte Link ursprünglich eine Sprechrolle erhalten sollen, während Zelda stumm geblieben wäre. Zum Glück hat sich das für die Macher „nicht richtig angefühlt“. Zudem soll der Titel der erste Zelda Titel sein, welchen jeder Spieler zu Ende spielen kann.

Link lernt zu sprechen

Link hätte zum ersten Mal in einem Nintendo First-Party Titel eine Sprechrolle bekommen sollen. Damit wäre man einer The Legend of Zelda Formel treu geblieben, da der Protagonist immer stumm bleibt. Diese Rolle wurde im neuesten Abenteuer in Hyrule Zelda zuteil, welche deshalb auch nichts mehr zu sagen hat.

Folge uns bei Google News

Rollentausch

Aufgrund dessen, dass Zelda nun die Protagonistin geworden ist, hat man sich überlegt dieses Mal Link sprechen zu lassen. Schließlich erzählt sie eine ganze Menge in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, während Link zuhören muss. Diese (Sprech-)Rolle hätte nun Link erhalten sollen.

Link hätte einen kompletten Dialog bekommen

In einem aktuellen Interview hat der Langzeit Zelda-Produzent Eiji Aonuma und der Regisseur Satoshi Terada offenbart, dass man eigentlich einen kompletten Dialog für Link geschrieben hatte. Dabei gehen die beiden ebenso darauf ein, dass seit Anbeginn der (Haupt-)Zelda-Reihe, Link als Protagonist nie gesprochen hatte. Ausnahme waren natürlich optionale Dialoge seitens der Spieler.

Wie der Plan Link sprechen zu lassen scheiterte

So hätte Link endlich sprechen sollen, aber egal welcher Inhalt oder wie kurz dieser ausgefallen wäre: jeder Dialog hat sich für die beiden Macher falsch angefühlt. Man ist es nicht nur nicht gewöhnt, sondern weiß nicht einmal was Link sagen würde, da er so gut wie nie zuvor gesprochen hat (die CD-i-Titelwerden hierbei außer Acht gelassen) . Aus diesem Grund hat man nach einer Situation gesucht, in welcher es Link nicht mehr möglich sei mit Zelda zu sprechen. Dies ist wie sich dieser Teil der Story entwickelt hat.

Das Zelda für jeden Spieler

Ein weiteres, interessantes Detail des Interviews war, dass Miyamoto und Aonuma schon lange darüber gesprochen haben, einen Zelda Titel zu schaffen, welcher jeder Spieler auch beenden kann. Es sei nämlich schade, dass manche Spieler in der Hälfte des Spiels aufgeben, weil sie entmutigt worden sind. Aonuma glaubt mit Echoes of Wisdom endlich ein Zelda geschaffen zu haben, welches jeden Spieler das Spiel zu Ende spielen lässt.

Eine gute Wahl, dass Link doch weiter seinen Mund halten wird. Die anderen Figuren reden eh schon genug.

Quelle: famitsu.com

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*