Zelda: Breath of the Wild – Fan erstellt Startbildschirm im SNES-Stil

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - © Nintendo

Seit dem Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist einiges Wasser die Donau hinab gelaufen, doch das Nintendo Switch-Launch-Spiel ist noch immer in aller Munde. Auch die Fans haben nicht aufgehört immer wieder neuen Fan-Content nachzuliefern. Einer dieser Fans hat nun einen Startbildschirm des Zelda-Spiels im SNES-Stil erstellt.

2023 soll es endlich soweit sein, nachdem die Ankündigung bereits Jahre zurück liegt: Der (noch namenlose) Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild soll endlich erscheinen. Das epische Abenteuer mit Link bietet viel Handlungsfreiheit, Erkundung, Action und intensive Kämpfe – gerade deshalb warten Spieler so sehnsüchtig auf die Fortsetzung.

Eine wichtige Frage stellte sich @1TZAH (via Twitter), die wir bisher nicht bedacht haben: Wie hätte das Zelda-Spiel auf der SNES ausgesehen?

Alle bisher erschienenen Zelda-Spiele:

Titel Release-Jahr Plattform The Legend of Zelda 1986 / 2004 /2006 / 2011 / 2013 NES / GBA / Wii / 3DS / WiiU Zelda II: The Adventure of Link 1987 / 2005 / 2011 NES / GBA / 3DS The Legend of Zelda: A Link to the Past 1991 / 2003 / 2016 SNES / GBA / 3DS The Legend of Zelda: Link’s Awakening 1993 / 2007 / 2011 / 2019 (Remake) Game Boy / 3DS / WiiU / Switch The Legend of Zelda: Ocarina of Time 1998 / 2003 / 2007 /

2011 (3D) / 2015 Nintendo 64 / Gamecube / Wii /

3DS / WiiU The Legend of Zelda: Majora’s Mask 2000 / 2009 / 2015 Nintendo 64 / Wii / 3DS The Legend of Zelda: Oracle of Seasons 2001 GB Color The Legend of Zelda: Oracle of Ages 2001 GB Color The Legend of Zelda: The Wind Waker 2003 / 2013 (HD) Gamecube / Wii U The Legend of Zelda: A Link to the Past & Four Swords 2003 / 2011 GB Advance / 3DS The Legend of Zelda: The Minish Cap 2004 / 2011 GB Advance / 3DS The Legend of Zelda: Four Swords Adventures 2005 Gamecube The Legend of Zelda: Twilight Princess 2006 / 2016 Gamecube, Wii / Wii U, 3DS The Legend of Zelda: Phantom Hourglass 2007 NDS The Legend of Zelda: Spirit Tracks 2009 NDS The Legend of Zelda: Skyward Sword 2011 / 2021 Wii / Switch The Legend of Zelda: A Link Between Worlds 2013 3DS The Legend of Zelda: Tri Force Heroes 2015 3DS The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2017 Wii U, Switch Fortsetzung zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild (ohne Titel) TBA - 2021 oder 2022 Switch

Auf dem Super Nintendo gab es das wunderbare The Legend of Zelda: A Link to the Past. Ob Breath of the Wild zu dieser Zeit auch so umfangreich gewesen wäre? Wir dürfen es anzweifeln, aber trotzdem ist die “Pixelkunst” schön anzusehen.

Zelda: Breath of the Wild im SNES-Stil

Wir sehen Link und Zelda wie sie den Sonnenuntergang in Hyrule betrachten. Das Master-Sword steckt im Boden und am Horizont sehen wir Sonne und Mond. Der Schriftzug “Press Start” lädt zum Spielen ein.

Der Pixel-Künstler @ITZAH auf Twitter hat bereits versprochen ein Wallpaper nachzuliefern.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erschien am 3. März 2017 für Nintendo Switch und Wii U.

