YouTuber kauft Exoskelett, um Clouds Schwert aus Final Fantasy 7 führen zu können

Jeder, der Final Fantasy 7 gespielt hat, sei es das PlayStation-Original von 1997 oder das gelobte Final Fantasy 7 Remake, hat sich danach gesehnt, dass es physisch möglich ist, das legendäre Buster-Schwert des Spiels zu führen. Besonders bekannt für seine Größe, war jede Chance, die Waffe in einer realen Situation richtig zu schwingen, gering. Das heißt, bis jetzt.

Der Besitzer des Buster Schwertes ist natürlich der Hauptprotagonist von FF7, Cloud Strife. Das massive, Boxcutter-ähnliche Breitschwert von Cloud ist etwas mehr als 3 Meter lang. Eine 1:1-Replika wurde für die Tokyo Game Show im Jahr 2019 hergestellt und wiegt ungefähr 30 kg. Dies bedeutet, dass Cloud unglaublich unrealistisch stark ist, obwohl es viele Final Fantasy-Helden gibt, die sogar noch stärker sind.

Der Besitzer des viralen YouTube-Videos ist Allen Pan, der den YouTube-Kanal Allen Pan – Sufficiently Advanced betreibt. In dem ungefähr 13-minütigen Video verwendet Pan entschieden sein Stimulusgeld, um seinen Freund damit zu beauftragen, eine grundlegende Nachbildung des Buster Schwertes zu bauen. Während das Schwert technisch nur 50 Pfund wiegt, erfordert die Gewichtsverteilung des Schwertes ein Drehmoment von 150 Fuß-Pfund, um es tatsächlich am Griff anzuheben, das gleiche Niveau wie bei Automotoren.

Pan besitzt natürlich nicht genug Kraft allein, und hier kommt ein 900-Dollar-Exoskelett ins Spiel. Pan lässt sich vom Sci-Fi-Sleeper-Hit Edge of Tomorrow inspirieren und verwendet ein passives kamerastabilisierendes Exoskelett, das mit zusätzlichen Federn modifiziert ist, um das Gewicht der Klinge zu berücksichtigen. Zusätzlich fügt er der Mitte des Schwertes einen Ring hinzu, der am Exoskelett befestigt wird, um die Schwere weiter auszugleichen.

Die Endergebnisse sind größtenteils erfolgreich, da der YouTuber die Klinge ziemlich effektiv schwingen kann. Er ist in der Lage, Dinge wie Kokosnüsse und Fernseher in Scheiben zu schneiden und zu zerschlagen, aber er ist nicht in der Lage, Clouds Anmut und sein charakteristisches Aufflackern mit der Waffe nachzustellen. Davon werden Fans in der nächsten Folge von Final Fantasy 7 Remake noch viel mehr sehen. Später im Video bittet Pan einen Powerlifter um Hilfe, der erstaunlicherweise den Fähigkeiten des modifizierten Exoskeletts entspricht.

Final Fantasy 7 ist einer der beliebtesten Einträge in der langjährigen RPG-Serie von Square Enix. Square Enix hat nicht nur unzählige Cosplays, Kunstwerke und YouTube-Videos wie dieses inspiriert, sondern auch mehrere Final Fantasy 7-Spin-off-Titel angekündigt, darunter Final Fantasy: First Soldier und Final Fantasy: Ever Crisis. Beide Spiele sollen die komplexe Erzählung von FF7 weiter verfeinern.

Der Einfallsreichtum von Allen Pans Video ist geradezu beeindruckend. Die meisten Fans haben jedoch nicht Hunderte von Dollar an verfügbarem Einkommen, geschweige denn das Know-how, um ein Exoskelett zu bauen. Einem anderen Fan des Spiels gelang es jedoch, Clouds Buster-Schwert mit Pappe nachzubilden.

Final Fantasy 7 Remake ist ab sofort für PS4 und am 10. Juni für PS5 verfügbar.