Xbox vor dem Ende? – Warum Microsofts Digital-Kurs Fans verunsichert

Microsoft wird die Xbox Series X in immer mehr Ländern aus dem Verkauf nehmen. Brasilien, Saudi-Arabien, Teile Europas – überall wird es schwieriger, die Konsole zu bekommen. Offizielle Statements gibt es kaum, nur vage Hinweise auf Cloud Gaming und den Game Pass als Alternativen. Was ist da los? Läutet Microsoft still und heimlich das Ende der klassischen Xbox-Konsole ein?

Wenn man sich die aktuellen Entwicklungen anschaut, kann man als Xbox-Fan schon nervös werden. Die Xbox Series X verschwindet aus immer mehr Märkten, während Microsofts Digital-Strategie immer aggressiver vorangetrieben wird. Statt mit Hardware will man mit Abo-Modellen und Cloud Gaming punkten.

Werbung

Die große Frage ist: Passiert das zufällig, oder steckt ein Plan dahinter? Phil Spencer, Xbox-Chef und eigentlich ein sympathischer Typ aus der Branche, hat immer wieder betont, dass Hardware für ihn nicht mehr die höchste Priorität hat. Xbox soll eine Plattform sein – egal, ob du auf einer Konsole, einem PC oder einem Smart-TV spielst. Klingt nach einer netten Idee, aber was bedeutet das für die Zukunft der Konsolen?

Xbox-Konsolen sterben nicht aus – oder doch?

Manche sehen hier den Anfang vom Ende klassischer Konsolen. Ein Vergleich, der immer wieder fällt, ist SEGA. Die waren mal ein Big Player im Konsolengeschäft, bis sie sich mit der Dreamcast überhoben haben und komplett auf Software umgestiegen sind. Heute gibt es keine SEGA-Konsolen mehr – nur noch Spiele.

Will Microsoft den gleichen Weg gehen? Natürlich wäre es übertrieben zu sagen, dass Xbox schon in den Seilen hängt. Die Marke hat starke Studios, großartige Spiele und mit dem Game Pass ein echtes Ass im Ärmel. Aber eines ist auch klar: Microsoft ist ein milliardenschweres Tech-Unternehmen. Wenn eine Strategie mehr Geld bringt als eine andere, wird sie verfolgt. Und wenn sich zeigt, dass eine rein digitale Zukunft profitabler ist als der klassische Verkauf von Konsolen, könnte das schneller Realität werden, als uns lieb ist. Immerhin ist Xbox keine Spielerei mehr von Microsoft, die irgendwo nebenbei mitläuft. Mit dem Kauf von Activision-Blizzard und Bethesda hat man viel Geld investiert in die Zukunft. Und anhand der Publisher-Verkaufszahlen im Dezember sieht man auch die Auswirkungen. Xbox ist der größte Games-Publisher gewesen!

Was bedeutet das für uns Spieler?

Hier kommt der emotionale Teil ins Spiel. Denn seien wir mal ehrlich: Eine Konsole ist mehr als nur ein Stück Hardware. Sie ist ein Statement. Sie ist das Herzstück des Gaming-Setups, ein Symbol für die Plattform, für die man sich entschieden hat. Xbox, PlayStation, Nintendo – es geht nicht nur um Technik, es geht um Identität.

Viele Spieler lieben physische Spiele, sie wollen eine Konsole im Wohnzimmer stehen haben, sie wollen das Gefühl haben, wirklich etwas zu besitzen. Eine Zukunft, in der alles nur noch über Streaming und Abo-Dienste läuft, fühlt sich für viele einfach falsch an.

Werbung

Natürlich gibt es Vorteile: Keine langen Downloadzeiten, keine teuren Konsolen-Upgrades, keine volle Festplatte. Aber ist das wirklich ein fairer Deal? Was passiert, wenn Server abgeschaltet werden? Was, wenn du plötzlich keinen Zugriff mehr auf deine gekauften Spiele hast? Das Thema haben wir immer öfters. Bei einem digitalen Kauf besitzen wir das Spiel nicht. Wir haben es uns quasi für seine Lebzeit „geliehen“. Wenn Sony seinen PlayStation Store abdreht, dann ist alles weg. Genauso wenn es Microsoft bei der Xbox machen würde. Bei Steam kann ich meine Bibliothek theoretisch gar nicht vererben. Also besitze ich sie nicht.

Die Zukunft ist digital – Pokert Microsoft zu hoch?

Es wirkt ein bisschen so, als würde Microsoft gerade pokern. Sie testen aus, wie weit sie gehen können. Sie ziehen sich aus manchen Märkten zurück, setzen voll auf den Game Pass und schauen, wie die Spieler reagieren. Aber die Frage ist: Will die Community das wirklich?

Sony setzt weiterhin auf klassische Konsolen. Die PlayStation 5 verkauft sich hervorragend, physische Spiele sind nach wie vor beliebt. Nintendo? Die fahren mit ihrer Hybrid-Strategie einen völlig eigenen Weg. Nintendo-Spiele auf Cartridge halten ihren Preis. Und Microsoft? Die scheinen sich immer weiter von der klassischen Konsole zu verabschieden. Das liegt vielleicht auch daran, dass der „Digital-Anteil“ bei Xbox-Spielern höher ist, als bei PlayStation und Nintendo.

Xbox nur noch digital und sogar ohne Konsole? Das kann gut gehen – oder eben nicht. Wenn sich zeigt, dass Xbox-Spieler doch lieber echte Konsolen haben wollen, könnte sich Microsoft mit dieser Strategie verzocken. Dann wäre es nicht das erste Mal, dass ein großes Unternehmen den Markt falsch einschätzt. Das Thema hatten wir schon öfters die letzten Jahrzehnte. Amazon hatte gegenüber Valve viel mehr Geld um eine funktionierende PC-Plattform aufzubauen. Steam von Valve ist heute nicht mehr wegzudenken.

Digital ist die Zukunft – aber nicht für alle

Es gibt viele Hinweise darauf, dass Microsoft in eine rein digitale Zukunft steuert. Der Game Pass und Cloud Gaming stehen im Mittelpunkt, die Xbox Series X wird in manchen Märkten immer knapper. Aber ob das wirklich die Zukunft ist, die alle Spieler wollen?

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!

Die Entscheidung liegt letztlich bei uns – den Spielern. Wenn wir weiter klassische Konsolen und physische Spiele kaufen, wird es sie auch weiterhin geben. Wenn wir uns aber nur noch auf Abo-Modelle und Streaming einlassen, dann könnte sich Microsofts Strategie bewahrheiten. Noch immer bestimmt der Kunde den Markt. Amen.