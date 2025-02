Xbox Series X verschwindet aus Brasilien – Was steckt dahinter?

Microsoft scheint die Verfügbarkeit der Xbox Series X in Brasilien drastisch einzuschränken. Berichten zufolge ist die Konsole aus vielen offiziellen Shops verschwunden. Laut einem Bericht des brasilianischen Portals Folha de São Paulo ist die Xbox Series X aus dem Angebot aller 17 offiziellen Online-Händler des Landes verschwunden. Dabei liegt die unverbindliche Preisempfehlung eigentlich bei R$ 4.499.

Wer aktuell eine Xbox Series X in Brasilien kaufen will, hat nur noch eine Option: den Schwarzmarkt. Hier bieten unabhängige Händler oder Importeure die Konsole zu überhöhten Preisen an. In einigen Fällen verlangen sie bis zu R$ 10.000 – mehr als das Doppelte des eigentlichen Preises.

Was sagt Microsoft zum Xbox Series X-Aus in Brasilien?

Microsoft hat sich inzwischen zu den Spekulationen geäußert, bleibt aber vage. In einer Stellungnahme gegenüber „Universo Online“ erklärte das Unternehmen, dass die Verfügbarkeit der Konsole je nach Land variieren könne. Konkrete Gründe für die aktuelle Lage wurden nicht genannt.

Stattdessen betonte Microsoft, dass Spieler in Brasilien weiterhin auf die Xbox-Plattform zugreifen können – sei es auf bestehenden Konsolen, am PC oder über Xbox Cloud Gaming auf Smartphones, Tablets oder Smart-TVs. Dies deutet darauf hin, dass Microsoft möglicherweise einen stärkeren Fokus auf das Game Pass-Ökosystem und Cloud-Gaming legt.

Strategieänderung? Ähnliche Berichte aus Saudi-Arabien

Die Situation in Brasilien erinnert an Berichte aus Saudi-Arabien aus dem Oktober 2024. Damals wurde bekannt, dass Microsoft lokale Einzelhändler darüber informiert hatte, dass Xbox-Konsolen offiziell nicht mehr verkauft werden.

Das weckt Spekulationen: Könnte Microsoft weltweit die Produktion und Verfügbarkeit der Xbox Series X reduzieren? Falls ja, wäre das ein klares Zeichen für eine neue Strategie – vielleicht als Vorbereitung auf eine Xbox Next-Gen-Ankündigung. Immerhin gibt es Spekulationen, dass Microsoft die nächste Xbox-Konsole bereits 2026 startet. Oder man setzt verstärkt auf Cloud-Gaming.

Was bedeutet das für brasilianische Xbox-Fans?

Falls du in Brasilien eine Xbox Series X möchtest, wird es schwierig – zumindest zum offiziellen Preis. Wer nicht bereit ist, überteuerte Marktpreise zu zahlen, sollte sich nach Alternativen umsehen, etwa dem Xbox Game Pass Ultimate für Cloud-Gaming oder dem günstigeren Xbox Series S-Modell.

Microsoft hat noch keine offizielle Abschiedserklärung für die Xbox Series X in Brasilien abgegeben. Aber die Zeichen deuten darauf hin, dass sich etwas verändert – möglicherweise nicht nur in Brasilien, sondern weltweit.