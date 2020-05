Xbox Series X: Phil Spencer zeigt sich optimistisch für den Release 2020

Phil Spencer - Xbox Series X - (C) Microsoft

Die nächste Konsolen-Generation wird voraussichtlich in diesem Jahr auf den Markt kommen, und die Xbox Series X wird wahrscheinlich eine Schlüsselrolle auf dem Markt spielen. Trotz der Aufregung darüber, was die neuen Konsolen bringen werden, sind viele besorgt, dass der Start der Xbox Series X und PS5 vom Coronavirus beeinflusst wird. Eine Spielekonsole, die in einer globalen Pandemie veröffentlicht und gebaut wird, ist sicherlich eine Premiere, aber der Xbox-Chef, Phil Spencer, hat jetzt in einem beruhigenden Interview über den Fortschritt die kommende Xbox-Konsole gesprochen. Müssen Fans um den Release-Termin „Holiday 2020“ fürchten?

Covid19-Pandemie: Ein gutes Jahr zum Release neuer Konsolen?

Die Xbox-Konsolen wurden in jeder Generation technisch weiterentwickelt und viele waren von den beeindruckenden Spezifikationen der Xbox Series X begeistert. Mit neuen Systemen gibt es neue Herausforderungen in der Produktion und in Verbindung mit einer globalen Pandemie haben sich viele gefragt, ob die die neue Konsole die Nachfrage befriedigen kann. Es scheint, dass die Xbox-Konsole dazu in der Lage sein wird, obwohl die Nachfrage aufgrund der wirtschaftlichen Herausforderungen, die aufgrund von COVID-19 auftreten können, möglicherweise geschwächt ist.

On Talking Games with @haroldgoldberg and me, @Microsoft’s Phil Spencer (@XboxP3) shares how collaboration in a time of crisis keeps the @Xbox Series X on track for its highly anticipated launch. Plus, Phil donates a signed Series X to our future auction! https://t.co/yiOO7CD6ry pic.twitter.com/Vt1dwhYgnx — Reggie Fils-Aime (@Reggie) May 26, 2020

Der Head of Xbox erschien im neuen Podcast von Reggie Fils-Aime (dem ehemaligen US-Nintendo-Chef) und diskutierte die Herausforderungen bei der pünktlichen Lieferung der Konsole. Phil Spencer erklärte: „Wir mussten einige Herausforderungen bewältigen, aber [wir] fühlen uns gut in Bezug auf die Zeitpläne.“ Obwohl viele Fans mit Verzögerungen und Problemen gerechnet haben, scheinen die Aussichten für die XSX im Hinblick auf die Einhaltung des Release-Termins positiv zu sein. Vor diesem Hintergrund kann die Xbox Series X aufgrund des Coronavirus anderen Herausforderungen gegenüberstehen. Das komplette Interview findet man auf Soundcloud. Wir haben es euch hier eingebettet:

Xbox Series X: Ohne Launch-Titel am Weg?

Es gab Bedenken, dass die Xbox Series X mehr Originaltitel benötigt. Da das Coronavirus eine große Anzahl von Entwicklungsstudios betrifft, werden möglicherweise einige Zeit lang keine neuen Titel auf der Konsole kommen. Angesichts der möglichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit denen Verbraucher konfrontiert sind, zögern sie möglicherweise, eine Konsole ohne neue Titel zu erwerben, und dies kann eine große Hürde für die neue Xbox werden. Klar ist, dass sich die Spiele-Branche möglicherweise anpassen muss, wenn Konsolen zu Weihnachten 2020 eintreffen, da die Verbrauchergewohnheiten möglicherweise radikal anders sind.

Die Xbox Series X wird wahrscheinlich von ihren Funktionen wie dem Game Pass profitieren, der eine umfangreiche Spiele-Bibliothek für wenig Geld bietet. Viele werden sich jedoch fragen, wie sich die Konsolen der nächsten Generation in einem veränderten Wirtschaftsklima behaupten können. Die Abwärtskompatibilität der Konsole ist erstaunlich, vielleicht eine gute Sache im Kampf gegen die PlayStation 5 am Markt.

Preis zum Release: Was wird die Xbox Series X kosten?

Die Preisfrage ist ebenso noch nicht geklärt. Weder Microsoft noch Sony haben dazu bis heute Stellung genommen. Phil Spencer sagte über den Preis der neuen Xbox-Konsole, dass er „agil“ sei. Was auch immer das heißen mag. Fans der Konsole und Analysten rechnen mit einen Preis zwischen 400 und 500 Euro. Der Preis der kommenden Xbox Series X könnte sogar günstiger ausfallen als wie jener der PS5.