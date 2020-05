Xbox Game Pass bringt im Juni No Man’s Sky in den Abo-Dienst

No Man's Sky im Juni 2020 für den Xbox Game Pass

Hello Games hat angekündigt, dass No Man’s Sky im Rahmen der Juni-Ergänzungen zum Xbox Game Pass kommt. No Man’s Sky ist ein Überlebensspiel, das vom Indie-Studio Hello Games entwickelt wurde und 2016 für PS4 und PC veröffentlicht wurde. Die Xbox- Version erschien erst 2018. Das Spiel bietet eine prozedural generierte offene Welt, die Spielern 255 einzigartige Galaxien und über 18 Billionen Planeten zu erkunden bietet.

No Man’s Sky: Das Spiel das am Anfang keiner liebte

No Man’s Sky hatte einen sehr felsigen Start, bei dem sowohl Spieler als auch Kritiker auf das Spiel losgingen, weil sie die Erwartungen nicht erfüllten. Obwohl das Spiel in Bezug auf die Größe so groß war, wie versprochen, geriet es ins Stocken, den Spielern Dinge zu bieten, die sie in dieser riesigen Welt tun können – abgesehen von simplen Aufgaben. Das NEXT-Update, das vor zwei Jahren veröffentlicht wurde, hat viele dieser Beschwerden behoben und das Interesse an No Man’s Sky wiederbelebt. Das NEXT-Update diente eher als Reinkarnation des Spiels, da es die Welt fast so eindringlich machte wie das Filmmaterial vor dem Start. Nachfolgende Updates wie Beyond und Synthesis fügten dem Spiel immer wieder eine Reihe von Dingen hinzu, wobei das jüngste Exo-Mech-Update Riesen-Mechs in das Spiel einführte.

Sean Murray, Direktor von Hello Games, gab in einem Blog-Beitrag auf Xbox Wire bekannt, dass No Man’s Sky ab Juni Teil des Xbox Game Pass sein wird. Gleichzeitig wird das Spiel auch im Microsoft Store für Windows 10 veröffentlicht. Leider wird dieses Spiel nicht Teil von Xbox Play Anywhere sein, sodass Spieler das Spiel mit dem Xbox Game Pass nicht auf dem PC spielen können. Das Spiel ist wird dafür bis zum 1. Juni mit 50% Rabatt verkauft.

Microsoft hat die Xbox Game Pass-Bibliothek ständig mit neuen Titeln aktualisiert. Die jüngsten Ergänzungen sind Alan Wake, Cities: Skylines und Minecraft Dungeons (seit heute). Abgesehen davon bietet Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten auch Xbox Game Studios-Titel zum Startdatum an.

Was kann der Xbox Game Pass?

Der Xbox Game Pass erweist sich als Alleinstellungsmerkmal für Microsoft-Konsolen und bietet auch Inhalte für PC-Spieler. Die Bibliothek, die es zu bieten hat, ist ziemlich vielfältig und die jüngsten Ergänzungen haben es noch besser gemacht. Mittlerweile weist der Abo-Dienst über 10 Millionen Abonnenten aus. Wer No Man’s Sky ausprobieren möchte, kann das bereits ab 1 Euro. Das Probe-Abo kostet nämlich nicht mehr.

Quelle: Xbox Wire