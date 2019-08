Als No Man’s Sky zum ersten Mal veröffentlicht wurde, war dies eine Enttäuschung. Obwohl das Spiel auf seine Weise Spaß machte, war es nicht einmal ein Bruchteil dessen, was versprochen und geneckt worden war. Seitdem haben die Entwickler von Hello Games das Spiel langsam weiterentwickelt, bis es dem ursprünglichen Ziel näher gekommen ist. Mit dem neuesten Update, Beyond, das bald herauskommt, scheint es die größte Überarbeitung des Spiels zu sein, die es bisher gab.

In einem Videointerview von IGN mit Geschäftsführer Sean Murray sagt er, dass Beyond tatsächlich drei separate Updates enthielt, die schließlich zu einer großen Erweiterung verschmolzen wurden. Es wird eine Vielzahl neuer Inhalte hinzugefügt, darunter ein neuer Hub-Bereich, den wir bereits gesehen haben, aber auch Tierhaltung und voll funktionsfähige Logik- und Elektrosysteme, von denen er behauptet, dass sie fortgeschritten genug sind, um deine eigene Version von Rocket League zu erstellen.

Hinzu kommt eine VR-Unterstützung für das Spiel von Hello Games, und Murray sagt, dass das Update eher einer Fortsetzung oder „2.0-Version“ des Spiels entspricht als ein Update wie NEXT.

Für PlayStation 4, Xbox One und PC ist ab sofort No Man’s Sky Beyond verfügbar. Eine Nintendo Switch-Portierung könnte demnächst angekündigt werden.