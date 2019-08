Sean Murray, der Gründer des Videospiel-Entwicklungsstudios Hello Games, hat bekannt gegeben, dass er und sein Team an einer Sky Switch-Version von No Man’s Sky interessiert sind. Nintendos Hybrid-Konsole wäre vielleicht der perfekte Ort für dieses Science-Fiction-Abenteuer, bei dem unzählige prozedural erzeugte Planeten eine Galaxie besetzen, deren Zentrum man erreichen möchte. Endlose Weltraumabenteuer zu Hause und unterwegs sorgen für eine verlockende Perspektive für die Nintendo Switch.

Vermutlich müsste eine für Nintendo Switch verkleinerte Version des Spiels mehrere visuelle Downgrades vornehmen, um eine konstante Leistung zu erzielen, aber Grafiken sind nicht alles. In einem Interview mit Game Informer bezeichnete Murray einen potenziellen Switch-Port als „super interessant“ und wies darauf hin, dass die Arbeiten von Hello Games zur Optimierung von No Man’s Sky in Vorbereitung auf die bevorstehende Unterstützung für PlayStation VR bedeuten könnten, dass der Übergang möglich ist. Er sagte, das unabhängige Studio konzentriere sich im Moment hauptsächlich auf die Implementierung von Virtual Reality in das bestehende Spiel. In wenigen Tagen wird es ein größeres Update für das Spiel geben. Vieleicht wird der Switch-Port das nächste große Ding für das kleine Entwicklerstudio.

No Man’s Sky Beyond-Update erscheint am 14. August

Weitere neue Funktionen, die in diesem Monat im kostenlosen Beyond-Update verfügbar sind, sind Reittiere und Online-Multiplayer für 16 bis 32 Spieler, je nach Plattform. Eine Nintendo Switch-Version würde sich vermutlich am unteren Ende dieser Skala behaupten, obwohl das Potenzial, eine Joy-Con abzugeben und Split-Screen zu spielen oder eine lokale Systemverbindung mit mehreren Switch-Konsolen einzurichten, ein Alleinstellungsmerkmal sein könnte.

Nachdem No Man’s Sky beim Start zunächst viele Spieler enttäuscht hatte und den auf der PlayStation E3-Bühne begonnenen Hype nicht mehr befriedigte, hat das Team von Hello Games alles getan, um sein Potenzial durch eine Reihe umfassender kostenloser Updates auszuschöpfen. Den Titel zu Nintendo Switch zu bringen, wäre ein weiterer Schritt, um den Ruf des Spiels zu verbessern. Vor allem: Jetzt ist der Titel auch spielbar und bietet genug Inhalte!