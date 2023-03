Xbox Series X im Diablo 4-Design anscheinend durchgesickert

Bisher hat Microsoft eine Special Edition der Xbox Series X im Diablo 4-Design noch nicht angekündigt, aber anscheinend wird dies bald der Fall sein.

Diablo 4 ist vor allem die letzten Tage aufgefallen, nachdem es das erste Mal für die breite Masse spielbar war. Nachdem Vorbesteller bereits letztes Wochenende an der Closed Beta teilnehmen konnten, war das Action-Rollenspiel letztes Wochenende für alle Spieler verfügbar. Damit konnte das neue Diablo von unzähligen Spielern ausprobiert werden, aber diese sparen auch nicht mit Kritik.

Was waren die Hauptkritikpunkte der offenen Beta von Diablo 4? Probleme mit der Internetverbindung! Spieler klagten über Disconnects und Warteschlangen, um überhaupt ins Spiel zu kommen. Die fehlende Pausentaste kommt natürlich dazu, genauso wie der permanente Online-Zwang.

Laut dem zuverlässigen Xbox-Leaker “billbil-kun” (via Twitter) wird es am 6. Juni 2023 zusammen mit dem Blizzard-Titel eine Special Edition der aktuellen Xbox-Hardware geben.

Laut dem Leaker wird die Special Edition der XSX rund 60 Euro mehr kosten, als eine normale Xbox Series X. Das deutet natürlich darauf hin, dass eine Kopie von Diablo 4 als Bundle mit ausgeliefert wird.

A new " Xbox Series X Diablo IV Edition " is on the way !

No idea about its design but it hasn't the word "Bundle" in its reference

⌛️Announcement date: TBD

⌛️Release date: June 6th, 2023

⌛️Release date: June 6th, 2023

💲Price in US: 559.99$#Xbox #DiabloIV #Diablo4

— billbil-kun (@billbil_kun) March 28, 2023