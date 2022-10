Xbox Quick Resume: Spieler sollen Möglichkeit zur Deaktivierung bekommen

“Quick Resume” ist eine praktische Sache, kann aber auch durchaus zu Problemen bei Online-Spielen führen, wie viele Xbox-Spieler bereits herausgefunden haben. Nun sagte der Xbox-Chef Phil Spencer, dass sein Team prüfen werde, ob Spieler die Funktion Quick Resume auf Xbox Series X/S deaktivieren können.

Mit der Funktionen können Spieler auf Xbox Series X/S ein Spiel in einem angehaltenen Zustand abspeichern – eine einzigartige Funktion der Konsole. Wenn man das Quick Resume-Spiel später lädt, kann man innerhalb von Sekunden dorthin zurückkehren, wo man aufgehört hat. Vor allem ist diese Funktion für jene Spieler interessant, die gerne zwei oder mehrere Titel gleichzeitig spielen, aber nicht vor Ladebildschirmen sitzen möchten.

Es gibt einen Haken! Nicht alle Spiele auf Xbox Series X/S unterstützten Quick Resume. Das ist die eine Sache. Bei Spielen die eine Verbindung zu einem Online-Server herstellen, kann es durchaus zu Problemen kommen. Und genau dieses Problem möchten Xbox-Spieler der nächsten Generation behoben haben.

Welche Spiele sind betroffen? Laut den Xbox-Spielern gibt es regelmäßig Schwierigkeiten in Onlinespielen wie PUBG, FIFA und Halo Infinite. Diese Titel haben bei Quick Resume ihre Probleme, abermals eine Verbindung rasch wiederherzustellen. Das Problem dahinter: Das Spiel ladet sich schneller als eine Verbindung aufgebaut werden kann. Spieler müssen daher die besagten Titel manuell schließen, den angehaltenen Zustand löschen und das Spiel vollständig neu laden.

Twitter-User GabeTC99 sagte:

Sein Feedback blieb nicht unbemerkt. Phil Spencer antwortete:

I still don’t understand how it’s not a feature you can disable, it’s amazing for a lot of games but when it tries to quick resume an online only game it absolutely breaks it and you have to manually quit. If only an option to disable it for such games existed!

— GabeTC (@GabeTC99) September 29, 2022