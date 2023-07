“Xbox Live Gold” heißt ab September “Xbox Game Pass Core”

Ab September gibt es Xbox Live Gold nicht mehr. Es wird zu Xbox Game Pass Core und bietet Zugang zu über 25 Xbox-Spielen.

Irgendwie war es jedem klar, jetzt macht Microsoft endlich Nägel mit Köpfen: Xbox Live Gold wird durch Xbox Game Pass Core ersetzt. Was heißt das konkret und wann startet es?

Der langjährige Xbox Live Gold-Abo-Dienst wird durch eine neue Xbox Game Pass-Stufe ersetzt: “Core”. Das passiert ab dem 14. September 2023. Zum Preis von 9,99 Euro pro Monat (wie auch schon bei Xbox Live Gold) oder für 59,99 Euro pro Jahr bietet der “neue” Abo-Dienst Zugriff auf den Xbox-Multiplayer, eine Bibliothek von über 25 Spielen und exklusive Mitgliederangebote.

Was es dann nicht mehr gibt? Die kostenlosen Spiele, die es bisher gab (und die zuletzt eigentlich niemanden mehr interessiert haben).

“Unsere Startkollektion mit mehr als 25 Titeln von Xbox Game Studios, Bethesda und unseren Content-Partnern bietet für jeden etwas zum Spielen auf seinen Xbox Series X/S- und Xbox One- Konsolen”, so Jerret West, Corporate Vice President Gaming bei Xbox Marketing via Xbox.com. “Heute bestätigen wir die Veröffentlichung der folgenden Titel, weitere werden vor dem 14. September bekannt gegeben. Neue Titel werden zwei- bis dreimal im Jahr hinzugefügt.”

Xbox Game Pass Core: Diese Spiele gibt es zu Beginn

Folgende Titel wird es zu Beginn im “Core”-Programm geben:

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Wie Microsoft anmerkte, kann die Spieleliste im Laufe der Zeit und je nach Land variieren. Games with Gold wird am 1. September 2023 eingestellt.

Was sonst noch wichtig ist? Alle eingelösten Games with Gold-Spiele können weiterhin gespielt werden. Ebenso alle Xbox 360-Titel, die in der Vergangenheit eingelöst wurden, bleiben in der eigenen Bibliothek erhalten.