Xbox: Gaming-Einnahmen im letzten Quartal um 13% gesunken!

Xbox Fakten

Trotz Anstieg der Xbox Game Pass-Abonnentenzahlen gibt es einen Rückgang bei den Umsätzen in der Gaming-Sparte von Microsoft, wie der Q2/2023-Geschäftsbericht (Oktober bis Dezember 2022) enthüllt.

Die globale Teuerungswelle erreicht den Gaming-Markt. Tausende Jobs werden bei Microsoft abgebaut, aber auch bei Amazon, Google und Co. In den veröffentlichten Geschäftszahlen zeigt sich, dass das IT-Geschäft harte Rückschläge hat hinnehmen müssen. Die Xbox-Abteilung musste bei den Konsolenverkäufen einen Rückgang von 13 Prozent bzw. bei den Spieleverkäufen und Services 12 Prozent verkraften (minus 8 % bei konstanten Wechselkursen).

Die Gaming-Sparte von Microsoft ist jedoch noch ziemlich gut wegekommen, vergleicht man die Zahlen mit dem Betriebssystem Windows und dem Hardwarebereich Surface. In beiden Sparten ist der Umsatz um jeweils 39 Prozent zurückgegangen. Nach Corona und dem damit ausgelösten Boom wurden weniger neue PCs, Laptops, Tablets und Co verkauft. Einziger Wermutstropfen: die Zahlen liegen über dem Niveau vor Covid-19.

Die Suchmaschine Bing, Microsoft News und vor allem die Cloud-Abteilung haben starke Zuwächse. Damit konnte Microsoft seinen Umsatz sogar allgemein steigern, im Vergleich zum Vorjahr um zwei Prozent auf 52,7 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn fiel jedoch um 12 Prozent niedriger aus und lag “nur” bei 16,4 Milliarden US-Dollar. Ein Grund für den Microsoft-CEO Satya Nadella Mitarbeiter zu entlassen. Doch der Tech-Riese möchte neue Menschen ins Unternehmen holen, vor allem für die KI-Abteilung, aber auch für die Spieleentwicklung.

“Wir konzentrieren uns auf operative Exzellenz, während wir weiterhin investieren, um das Wachstum voranzutreiben. Der Umsatz von Microsoft Cloud belief sich auf 27,1 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 22 % (währungsbereinigt um 29 %) im Jahresvergleich entspricht, da unsere kommerziellen Angebote weiterhin den Wert für unsere Kunden steigern“, so Amy Hood, Executive Vice President und Chief Financial Officer (CFO) von Microsoft.