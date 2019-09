Xbox Games with Gold: Diese Spiele erwarten euch im Oktober

Games with Gold - Xbox One / Xbox 360

Wie jedes Monat liefert das Xbox-Programm “Games with Gold” neue Titel. Diesen Monat – wie gehabt – zwei Titel für Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360. Dank Abwärtskompatibilität natürlich auch für die aktuelle Konsolen-Generation.

Tembo the Badass Elephant

Shell City wird belagert und nur einer kann die Stadt retten – der Erdnuss-mampfende Superstampfer Tembo the Badass Elephant! Furchtbare Phantome haben mit Waffengewalt die Nationalgarde in die Mangel genommen und Du zeigst es dem Feind mit machtvollen Schlägen, Stampfern und Stößen – wobei auch Dein Hintern zum Einsatz kommt. Bei diesem Action-Adventure erwartet Dich tonnenweise Spaß! Tembo the Badass Elephant ist vom 1. bis 31. Oktober auf Xbox One verfügbar.

Friday the 13th: The Game

Der gruseligste Monat des Jahres naht – und wir haben das passende Spiel für Dich! In Friday the 13th: The Game ziehst Du Dir die legendäre Maske von Jason Voorhees über und terrorisierst ahnungslose Teenager. Oder Du wechselst die Seite und verteidigst Dich als Betreuer am Camp Crystal Lake eine endlose Nacht lang gegen den erbarmungslosen Kult-Killer. Friday the 13th: The Game ist vom 16. Oktober bis 15. November auf Xbox One verfügbar.

Disney Bolt

Der diabolische Dr. Calico hat Pennys Vater entführt – und der Rettungseinsatz führt Dich und Deinen Superhund Bolt auf ein Abenteuer um die ganze Welt! In der Videospieladaption des Action-Franchises Disney Bolt kombinierst du Pennys Hacking-Skills und Bolts Superkräfte und bist Deinem Feind immer einen Schritt voraus. Disney Bolt ist vom 1. bis 15. Oktober auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge

Der legendäre Ninja Ryu Hayabusa ist zurück! In Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge erwarten Dich gewohnt heftige Kämpfe und ein tödlicher Fluch. Während Du dem Abgrund entgegenschlitterst, wird dieses packende Actionspiel immer herausfordernder. Zum Glück bist Du nicht allein – denn Du schwingst neben Ryu auch mit den Ninja-Kollegen Ayane, Kasumi und Momiji das Schwert! Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge ist vom 16. bis 31. Oktober auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.