Xbox Game Pass-Streaming soll bald für Konsolen und PC verfügbar sein

Microsoft hat bestätigt, dass das Xbox Game Pass-Streaming auf Konsole und PC kommen soll. Die Cloud-Technologie von „Projekt xCloud“ startete im September 2020 im Rahmen von Xbox Game Pass Ultimate in der Beta-Version für Android.

Mit einem kompatiblen Controller können Spieler über 100 Xbox-Spiele auf Android-Geräten direkt aus der Cloud spielen. Die Möglichkeit, Game Pass-Titel auf Xbox-Konsolen und PC zu streamen, soll ebenfalls kommen, wie Xbox-Chef Phil Spencer auf Twitter bestätigt hat.

Yes, we want to do this. It's in the long list of cool things the xCloud team is working on, just a bit further down the list. But we want console and PC players to be able to browse as easily as mobile players, it's a good gamepass feature.

— Phil Spencer (@XboxP3) October 7, 2020