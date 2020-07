Xbox Game Pass enthüllt neue Spiele für Juli 2020

Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass wird von den Spielern gut angenommen, da der Abo-Dienst von Microsoft Xbox eine große Auswahl zu einem relativ niedrigen Preis bietet. Neben Indie-Titeln gibt es eine feine Auswahl an AAA-Videospielen. Die neuesten Spiele, die diesen Monat zum Abonnement kommen, wurden jetzt angekündigt und haben die Fan-Gemeinde geteilt. Einige Spieler freuen sich darauf, Independent-Games zu spielen, andere sind der Meinung, dass größere Titel in den Dienst kommen sollten.

Viele Fans freuen sich bereits darauf, dass Yakuza Kiwami 2 Ende des Monats zum Xbox Game Pass kommt, aber es gibt auch einige versteckte Juwelen in den neuen Ergänzungen. Diese reichen von Horrorspielen bis hin zu Bergbautiteln, und neugierige Spieler können mit diesen Spielen eine Reise abseits der ausgetretenen Pfade genießen. Obwohl verständlicherweise einige Spieler größere Titel für den Dienst wünschen.

Xbox Game Pass: Diese neuen Games starten im Juli 2020

Am 16. Juli werden Forager und Mount & Blade: Warband auf Xbox-Konsolen eintreffen und Fans der Erkundung gefallen. Forager ist ein gefeiertes 2-D-Spiel, das auf Landwirtschaft, Handwerk und Erkundung basiert, während sich Mount & Blade darauf konzentriert, mit militärischen Mitteln ein Reich aufzubauen. Für Fans verschiedener Genres gibt es eine kurze Wartezeit, bis besser geeignete Spiele auf Xbox Game Pass erscheinen.

Später im Monat, am 23. Juli, können Spieler Carrion und Golf With Your Friends (nur auf dem PC) in die Hände bekommen. Carrion ist, wie der Name schon sagt, ein Horrorspiel. Ebenso klingt Golf With Your Friends genau so, wie es sich anhört, und ermöglicht es den Spielern, den Sport miteinander zu spielen. Carrion debütiert im Game Pass-Dienst und es wird interessant sein zu sehen, ob seine umgekehrte Horror-Prämisse ins Schwarze trifft.

July still has a few tricks up its sleeve dates: https://t.co/bABeAe35g1 pic.twitter.com/Pc7tBwavu6 — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) July 15, 2020

Gegen Ende des Monats können die Spieler Grounded (28. Juli) sowie Nowhere Prophet, Yakuza Kiwami 2 und The Touryst (30. Juli) spielen. Während keines dieser Spiele auf der selben Höhe wie Red Dead Redemption 2 ist, sind es nach wie vor interessante Titel.

Was haltet ihr von der aktuellen Auswahl an neuen Spielen für den Xbox Game Pass im Juli 2020? In unserem Gaming Blog-Beitrag erfährt ihr ob sich der Dienst „wirklich lohnt“. Solltet ihr derzeit nicht all zu viel Zeit zum Spielen haben, dann könnt ihr den Abo-Dienst auch ganz leicht kündigen.