GTA 5 zurück im Xbox Game Pass – Alle Spiele im Juli 2023 [UPDATE]

GTA 5 wurde im April 2021 Teil des Xbox Game Pass und verschwindet wieder im August 2021. Im Juli 2023 kehrt es zurück. - (C) Take 2, Rockstar Games, Microsoft - Bildmontage: DailyGame

Was passiert im Xbox Game Pass im Juli 2023? Ein prominenter Zugang ist auf jeden Fall GTA 5, dass ab sofort verfügbar ist für Cloud und Xbox-Konsolen. Welche Games sonst noch kommen erfährt ihr hier in dieser Übersicht.

Das sind die Spiele, die uns im Juli erwarten:

6. Juli – Grand Theft Auto 5 (GTA 5) (Cloud und Konsole)

6. Juli – Sword and Fairy: Together Forever (Cloud, Konsole und PC)

6. Juli – McPixel 3 (Cloud, Konsole und PC)

11. Juli – Common’hood (Cloud, Konsole und PC) – July 11

11. Juli – Insurgency: Sandstorm (PC)

14. Juli – Exoprimal (Cloud, Konsole und PC)

18. Juli – Techtonica (Game Preview) (Cloud, Konsole und PC)

18. Juli – The Cave (Cloud und Konsole)

18. Juli – Toem (Cloud, Konsole und PC)

19. Juli – Maquette (Konsole und PC)

20. Juli – Figment 2: Creed Valley (Cloud, Konsole und PC)

20. Juli – The Wandering Village (Cloud, Konsole und PC)

25. Juli – Serious Sam: Siberian Mayhem (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

31. Juli – Venba (Konsole und PC)

Vorschau auf das nächste Monat: 1. August – Celeste (Cloud, Konsole und PC)

GTA 5 wieder im Xbox Game Pass im Juli 2023

GTA 5 – wer kennt es nicht – ist ein Open-World-Actionspiel, das dich in eine realistische und vielseitige Welt eintauchen lässt. Du schlüpfst in die Rolle verschiedener Charaktere und erlebst spannende Missionen, während du durch Los Santos und Blaine County navigierst. Du kannst Fahrzeuge stehlen, Verbrechen begehen, Banküberfälle durchführen oder einfach die Stadt erkunden und an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen. Mit einer packenden Handlung und einem beeindruckenden Detailreichtum bietet GTA 5 ein unvergleichliches Spielerlebnis.

Worum geht es in McPixel 3? McPixel 3 ist ein lustiges Point-and-Click-Puzzlespiel, das dich vor eine Reihe von explosiven Situationen stellt. Du spielst als McPixel, ein scheinbar unerschrockener Held, der versucht, Bomben zu entschärfen und Menschen zu retten. Das Spiel zeichnet sich durch seinen humorvollen und chaotischen Stil aus, bei dem du in kurzer Zeit die richtigen Aktionen auswählen musst, um Katastrophen zu verhindern. Mit einer Vielzahl von verrückten Szenarien und einer charmanten Pixelgrafik bietet McPixel 3 ein unterhaltsames Spielerlebnis.

In eine ähnliche Richtung schlägt The Cave. The Cave ist ein Abenteuerspiel mit Puzzle-Elementen, das von Ron Gilbert, dem Schöpfer von Monkey Island, entwickelt wurde. Du wählst aus einer Gruppe von Charakteren und begibst dich in eine mysteriöse Höhle, die jedem Besucher seine dunkelsten Geheimnisse enthüllt. Während du die Höhle erkundest, löst du Rätsel, triffst schwierige Entscheidungen und enthüllst die Hintergrundgeschichten der Charaktere

Exoprimal ab 14. Juli verfügbar

Exoprimal ist ein Action-Abenteuerspiel, das in einer fernen Zukunft spielt. Du übernimmst die Rolle eines Weltraumjägers, der auf einem fremden Planeten gestrandet ist. In einer offenen Spielwelt erkundest du die Umgebung, sammelst Ressourcen, kämpfst gegen feindliche Kreaturen und löst Rätsel, um zu überleben und deinen Weg zurück nach Hause zu finden. Mit beeindruckender Grafik und einem fesselnden Gameplay bietet Exoprimal eine immersive Erfahrung in einer alienartigen Welt.

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – Rase wie Barbie und Ken in Forza Horizon 5

Jetzt verfügbar – FIFA 23 Women’s World Cup

Jetzt verfügbar – Hi-Fi Rush: Arcade Challenge! Update!

Jetzt verfügbar – Wo Long: Fallen Dynasty – Battle of Zhongyuan DLC

6. Juli – Sniper Elite 5: Kraken Awakes DLC

18. Juli – Naraka: Bladepoint Deluxe Edition Upgrade

20. Juli – League of Legends Champion: Naafiri

20. Juli – Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island

25. Juli – Dead by Daylight: Nicolas Cage DLC

Xbox Game Pass Ultimate Perks

6. Juli – Madden NFL 23: EA Play Ultimate Team Pack

6. Juli – Sea of Thieves: Obsidian Banjo Pack

Xbox Game Pass Quests

Schalte einen Erfolg frei (50 Punkte – Täglich) – Schalte einen Erfolg bei einem Game Pass-Spiel Deiner Wahl frei

Peggle 2 (250 Punkte – Ultimate only) – Triff 100 Orange Pegs

Ghostwire Tokyo (5 points) – Spielen

Diese Spiele verlassen den PC/Xbox Game Pass

Folgende Spiele wurden am 15. Juli entfernt:

Exo One (Cloud, Console, and PC)

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Cloud, Console, and PC)

Spelunky 2 (Cloud, Console, and PC)

Folgende Spiele werden am 31. Juli entfernt:

Dreamscaper (Cloud, Konsole und PC)

Expeditions: Rome (PC)

Marvel’s Avengers (Cloud, Konsole und PC)

The Ascent (Cloud, Konsole und PC)

Two Point Campus (Cloud, Konsole und PC)

