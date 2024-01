Xbox Game Pass erhält heute ein Day-One-Spiel

Das Xbox-Game-Pass-Update vom 25. Januar hat einen neuen Day-One-Titel hinzugefügt: Go Mecha Ball. Dieses hektische Indie-Spiel erweitert die bereits beträchtliche Sammlung an hochwertigen Roguelike-Spielen im Xbox Game Pass. Seit dem Jahreswechsel wurden bereits 11 Titel in Microsofts Abonnement-Bibliothek aufgenommen, was den Januar zu einem großartigen Monat für Game-Pass-Abonnenten macht. Zwei Spiele wurden bereits am ersten Tag veröffentlicht: Turnip Boy Robs a Bank und das erfolgreiche Survival-Spiel Palworld. Go Mecha Bell wird sich bald dieser Gruppe anschließen.

Der Twin-Stick-Shooter, entwickelt von Whale Peak Games, wurde zum Zeitpunkt dieses Artikels noch nicht zum Game Pass hinzugefügt. Das ist bei Day-One-Spielen nicht ungewöhnlich, da ihr Debüt auf Microsofts Abonnementdienst oft mit dem Starttermin auf anderen Plattformen zusammenfällt. Go Mecha Ball wird aber bald auf Steam veröffentlicht. Abonnenten können es zu diesem Zeitpunkt ebenfalls spielen.

Neue Xbox-Game-Pass-Spiele im Januar 2024

Close to the Sun – 03. Januar

Hell Let Loose – 03. Januar

Assassin’s Creed Valhalla – 09. Januar

Figment – 09. Januar

Super Mega Baseball 4 – 11. Januar

We Happy Few – 11. Januar

Resident Evil 2 – 16. Januar

Those Who Remain – 16. Januar

F1 23 – 18. Januar

Turnip Boy Robs a Bank – 18. Januar

Palworld – 19. Januar

Go Mecha Ball – 25. Januar

Brotato – 30. Januar

Was ist Go Mecha Ball?

Das Spiel verspricht ein adrenalingeladenes Erlebnis. Der Mech-Anzugträger kann sich zu einem Ball zusammenrollen – daher der Name. Go Mecha Ball ist im Kern ein Twin-Stick-Shooter. Das Leveldesign und der Spielverlauf sind direkt von Roguelikes abgeleitet. Dadurch bietet es einen hohen Wiederspielwert. Das Spiel übernimmt auch eine Idee aus den neueren Doom-Titeln und bietet einen interaktiven, dynamisch generierten Soundtrack, der perfekt zur Handlung auf dem Bildschirm passt.

Ein weiteres Xbox-Game-Pass-Roguelike verlässt heute den Early Access

Neben Go Mecha Ball erhält der Xbox Game Pass heute auch die Vollversion von Phantom Abyss. Das Spiel ist ein weiteres Roguelike, das First-Person-Action mit einem aztekischen Setting und asynchronen Multiplayer-Funktionen kombiniert. Microsoft hat den Titel bereits im Juni 2021 in den Early Access aufgenommen. Im Vergleich zu der vorherigen Version fügt der 1.0-Build von Phantom Abyss einen neuen Abyss-Modus hinzu und überarbeitet den Abenteuermodus des Spiels sowie einige Gameplay-Änderungen, die das Gesamterlebnis zugänglicher machen sollen.

Auch der hochgelobte Roguelite-Shooter Brotato von Blobfish wird am 30. Januar im Xbox Game Pass spielbar sein. Xbox Game Pass hat bereits mehrere Spiele für Februar bestätigt. Der größte Name auf dieser Liste ist das mit Spannung erwartete Remake von Persona 3 von Atlus.