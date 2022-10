Phil Spencer leakte anscheinend “Xbox Streaming-Gerät”

Bereits Anfang des Jahres gab es einen Xbox-Codenamen, die von einem Dataminer ausgegraben wurde: “Keystone” (einer möglichen Xbox Streaming Konsole). Dataminer Tero Alhonen fand in einer Liste Keystone direkt unter den bekannten Xbox-Projektnamen “Durango” und “Scarlett”.

Project Scarlett ist besser bekannt als Xbox Series X. Durango war der Codename für die Xbox One. Auf einem Bild, das Xbox-Chef Phil Spencer geteilt hat, können wir anscheinend einen ersten Blick auf die kommende “Keystone”-Cloud-Konsole von Xbox werfen. Ein bekannter Xbox-Insider ist sich zumindest sicher, dass es sich bei diesem Gerät nur darum handeln könnte.

Tom Warren von The Verge meint, dass Phil Spencer auf Twitter “gerade das dedizierte Xbox-Game-Streaming-Gerät des Unternehmens enthüllt hat”.

Eigentlich teilte Phil Spencer das Foto auf Twitter, um das 25-jährige Jubiläum von Fallout zu feiern.

Vault Boy left the shelter and stopped by my office to celebrate the #Fallout25 Anniversary. Congratulations to the @Fallout @Bethesda teams on this major milestone for an iconic franchise. pic.twitter.com/hGoN1sAQRK

— Phil Spencer (@XboxP3) October 10, 2022