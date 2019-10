WWE 2K20 MyCareer Trailer bietet Hell, Broken Matt Hardy und mehr

WWE 2K20 - (C) 2K Sports

Der Veröffentlichungstermin für WWE 2K20 ist nur noch ein paar Wochen entfernt, aber Visual Concepts und 2K Sports haben ihre Karten immer in der Nähe ihrer Brust gelassen. Dies hat sich in der vergangenen Woche mit der Veröffentlichung des ersten umfangreichen WWE 2K20-Gameplay-Trailers geändert, dem nun ein Blick auf den MyCareer-Modus mit einer neuen Handlung folgt, in der sowohl eine Wrestlerin als auch eine Wrestlerin die Spitze anstreben die professionelle Wrestlingwelt.

Im MyCareer-Modus von WWE 2K20 folgen die Spieler sowohl einem männlichen als auch einer weiblichen Wrestlerin, während sie zusammenarbeiten, um in den Reihen der WWE voranzukommen. Ihre Reise wird einige sehr seltsame Wendungen nehmen, einschließlich einer buchstäblichen Reise in die Hölle, um gegen den Undertaker zu kämpfen. Es wird auch normale Matches geben, obwohl das Spiel im Allgemeinen stark in die übernatürlichen Elemente hinein zu tendieren scheint. Neben The Undertaker müssen sich die Spieler auch mit “Broken” Matt Hardy und Papa Shango auseinandersetzen.

Positive Resonanz der Wrestling-Fans

Bisher scheint die Resonanz der Fans auf den WWE 2K20 “MyCareer”-Trailer überwiegend positiv zu sein, da die Spieler die übernatürlichen Elemente und nicht wenige Personen im Kommentarbereich positiv gegenüber dem schlecht aufgenommenen Hell in a Cell 2019-Event bewerten.

Nachdem 2K Sports den Vorhang für den MyCareer-Modus zurückgezogen hat, ist das nächste, was die Spieler sehen möchten, das 2K Showcase. Wir wissen, dass sich das WWE 2K20 2K Showcase auf die Women’s Evolution-Storyline in WWE konzentriert, aber es wurde bisher noch kein wesentliches Gameplay davon gezeigt. Es gab einen 2K-Showcase-Trailer, der nur Live-Action-Interviews mit Bayley, Becky Lynch, Charlotte Flair und Sasha Banks enthielt, die von Fans verspottet wurden, weil sie das Gameplay nicht zeigten.

WWE 2K20: Bestes Wrestling-Videospiel der letzten Jahre?

Während es im Vorfeld des Starts von WWE 2K20 einige Turbulenzen gegeben hat, scheint das Spiel ansonsten von den Fans positiv aufgenommen zu werden. Wenn es den Entwicklern gelingt, den Starttermin einzuhalten, könnte dies eines der am besten angenommenen Pro-Wrestling-Spiele auf dem Markt werden.

Falls ihr den Gameplay-Trailer verpasst habt, hier noch einmal:

Der Wrestler wird am 22. Oktober für PC, PS4 und Xbox One gestartet.