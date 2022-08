AEW Fight Forever: Neue Inhalte vorgestellt

Viele Jahre lang war World Wrestling Entertainment der Platzhirsch in der nordamerikanischen Wrestling-Szene. In den frühen 2000ern kaufte die Liga die größeren Konkurrenten ECW und WCW auf und verstärkte damit ihre Position im Mainstream. In den Independent-Ligen gab es nach wie vor reichlich Alternativen, doch ernstzunehmende Mitbewerber im Mainstream Sektor blieben aus. Es dauerte bis 2019: All Elite Wrestling wurde ins Leben gerufen – und etablierte sich als ernstzunehmende Konkurrenz für den Platzhirsch WWE. Noch drei Jahre später bekommt die Liga ihr erstes eigenes Spiel. Interessanterweise vom ehemaligen Entwicklerstudio der WWE Spiele, Yuke`s. Das Spiel heißt AEW Fight Forever und erscheint unter dem Banner von THQ Nordic.

AEW Fight Forever bietet Mini Games und noch einiges mehr

Am 12. August veranstaltete THQ Nordic einen digitalen Showcase und gab neue Details zum kommenden Wrestling Game bekannt. Für den Trailer besorgte man sich prominente Unterstützung. Dr. Britt Baker D.M.D. (im wirklichen Leben tatsächlich Zahnärztin, deshalb DMD, Doctor of Medicine in Dentistry) und bekanntestes Gesicht der Damen Division bei All Elite Wrestling. Außerdem Hauptkommentator Tony Schiavone. Interessantes Detail am Trailer, Britt Baker verprügelt im Spiel ihren Partner im echten Leben, Adam Cole, ein sehr populäres Mitglied des AEW Rosters.

Im Spiel seht ihr verschiedene Moves aus dem Arsenal von Britt Baker, sowie den ungefähren Look der Charakter-Modelle. Im weiteren Verlauf fragt Tony Schiavone, ob auch “Waffen” im Spiel verfügbar sind. Darauf folgt ein Clip, der die Verwendung der typischen “Waffen” des Wrestlings wie Stühle oder Mülltonnen zeigt. Aber auch ein Feuerlöscher und ein Baseballschläger haben einen Auftritt.

Dann erhaltet ihr noch einen kurzen Blick auf den Karrieremodus, der einen Haufen an Minispielen beinhaltet. Unter anderem seht ihr ein Rhythmusspiel zwischen vier Teilnehmenden, ein Baseball Homerun Spiel, sowie ein Mini-Game bei dem es, passend zu der Großveranstaltung “Double or Nothing”, Pokerchips regnet, die dann aufgesammelt werden müssen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde leider nicht bekannt gegeben.

Den kompletten Trailer könnt ihr euch unten nochmal ansehen.

AEW Fight Forever soll noch 2022 für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen und wird auf der Gamescom 2022 bei THQ Nordic spielbar sein.

