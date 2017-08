Games PC-Games Playstation Xbox Wolfenstein 2: The New Colossus-Waffen sind viel brutaler als in „The New Order“ 11/08/2017 @ 08:00

Wolfenstein: The New Order war eine erfolgreiche Wiederbelebung der „ursprünglichen Wolfenstein-Formel“. Vor allem die Atmosphäre, aber auch die Brutalität haben dieses Game ausgezeichnet.

In The New Colossus soll diese Formel nochmals übertroffen werden.

„Wir mögen unsere Waffen sehr schwer, brutal und intensiv“, so Creative Director Jens Matthies in einem Interview mit dem offiziellen Playstation Magazin.

Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint am 27. Oktober für Playstation 4, Xbox One und PC. Am selben Tag wie Assassin’s Creed Origins und Super Mario Odyssey.

