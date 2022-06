Wo Sie die besten Sportwetten-Bonuscodes erhalten

Photo by jason charters on Unsplash

Solange Menschen Spiele spielen, haben sie auch darauf gewettet. Zunehmend stellen wir fest, dass die Welt der Online-Spiele und die Welt der Sportwetten miteinander verbunden sind. Es gibt heutzutage viele Gemeinsamkeiten, vor allem dank der Einführung des Internets und der rasanten technologischen Entwicklungen, die die Landschaft sowohl der Online-Spiele als auch der Sportwetten dramatisch verändert haben. Beide sind nicht nur viel zugänglicher, sondern Sie können auch bequem und einfach von zu Hause aus Online-Spiele spielen und Wetten abschließen.

Die Beziehung zwischen beiden hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen ihren Spielspaß ausweiten, indem sie sich an Meisterschaften auf dem Spielfeld beteiligen und in dem Gefühl des Sieges schwelgen, wenn ihre Mannschaft gewinnt und ihre Wette sich auszahlt. Für diejenigen, die neu in der Sportwetten-Arena sind, gibt es auch viele attraktive Boni-Codes, die den Einstieg umso leichter machen.

WERBUNG

Sportwetten-Bonuscodes erklärt – was sind sie?

Es gibt viele Arten von Bonusangeboten, die Sportwettenanbieter ihren Kunden anbieten, aber kurz gesagt kann der Sportwetten-Bonuscode als ein Vorteil oder eine Werbeaktion verstanden werden, die die Erfahrung des Kunden verbessern soll und oft mit einem Angebot an “freiem Geld” einhergeht, auf das der Wettende zugreifen kann, sobald die Wettanforderungen erfüllt wurden.

Einige Beispiele, auf die wir weiter unten näher eingehen werden, sind risikofreie Wetten und Einzahlungs-Matches. Es gibt verschiedene Plattformen, wie z.B. sportwetten-bonus.at, die den Service bieten, die besten verfügbaren Sportbonus-Codes von verschiedenen Sportwetten an einem Ort zu präsentieren, damit der Wettende sie bequem nutzen kann.

Wo Sie Sportwetten-Boni finden

Die meisten Sportwetten-Bonusangebote erscheinen als blinkende Sonderangebote, die sofort Ihre Aufmerksamkeit erregen, wenn Sie die Sportwetten-Website oder die mobile App betreten oder sich bei einem Sportwettenanbieter registrieren. Für Wettende, die sich noch nicht entschieden haben, ob sie sich bei einem bestimmten Anbieter anmelden sollen, können diese Angebote eine große Hilfe bei der Entscheidung sein, und sie sind oft so gestaltet, dass sie den Anmeldeprozess nicht nur einfach, sondern auch attraktiv machen.

Die meisten Sportwettenanbieter sind dafür bekannt, dass sie zu Zeiten von Großereignissen, wie z.B. großen Fußballligaspielen, besonders aktiv mit Bonusangeboten werden. Diese Angebote stehen meist allen Neulingen auf der Seite zur Verfügung, und jeder Sportwettenanbieter hat sein eigenes Repertoire an Angeboten, um Kunden auf seine Seite zu locken, mit dem Ziel, eine langfristige Wettbeziehung aufzubauen.

Einzahlungs-Match-Bonus erklärt

Der Einzahlungsbonus, manchmal auch Willkommensbonus genannt, ist einer der beliebtesten Boni für Sportwetten überhaupt. Die Funktionsweise dieses Bonus besteht darin, dass der Betrag, den der neue Wettende ursprünglich eingezahlt hat, seinem Konto gutgeschrieben wird.

Risikofreie Wetten erklärt

Risikofreie Wetten sind ein weiteres beliebtes Angebot der Sportwettenanbieter und ähneln dem Einzahlungs-Match. Bei risikofreien Wetten bietet der Sportwettenanbieter dem Wettenden ein Guthaben in Höhe des platzierten Einsatzes als eine Art Versicherung an. Das Guthaben ist jedoch nur für weitere Wetten verfügbar und kann nicht abgehoben werden.

Wettanforderungen erklärt

Wie bei allem im Leben gibt es nichts umsonst, und alle Bonusangebote sind an Bedingungen geknüpft, die so genannten Wettanforderungen. Es ist wichtig, diese im Voraus zu kennen, denn Sie müssen die Umsatzbedingungen des Angebots erfüllen, bevor Sie über das Geld verfügen können.