Windows 11 wird zur „Xbox“: Echte Konsolen-Atmosphäre dank Vollbild-Erfahrung

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Microsoft macht ernst mit seiner Vision, den PC mehr wie eine Xbox wirken zu lassen. Ab sofort ist die „Xbox Full Screen Experience“ offiziell auf allen Windows-11-Handhelds verfügbar und zusätzlich in einer Vorschauversion für Laptops, Desktops und Tablets.

Das Update bringt eine neu gestaltete Oberfläche, die du komplett mit dem Controller bedienen kannst. Ziel ist es, das Starten von Spielen schneller, bequemer und konsolenähnlicher zu gestalten. Genau das wünschen sich viele PC-Spieler schon seit Jahren und jetzt liefert Xbox die passende Lösung.

Werbung

Konsolen-Feeling auf Windows 11: Das bringt die neue Vollbild-Oberfläche

Mit der neuen FSE-Oberfläche öffnet sich beim Start ein vollbildfüllendes Xbox-Menü, das sich anfühlt wie das Dashboard der Series X/S, nur eben auf dem PC. Alle wichtigen Bereiche wurden auf Controller-Steuerung optimiert.

Du kannst:

deine komplette Spielebibliothek durchsuchen

Titel aus unterschiedlichen Stores starten (Xbox, Steam, EA, Epic u. v. m.)

mit einem schnellen Task Switcher sofort zwischen Games und Apps wechseln

Damit entfällt das typische Hin- und Herwechseln zwischen Desktop, Launcher und Store. Ein klarer Komfortgewinn für alle, die ihren Gaming PC wie eine Xbox-Konsole nutzen möchten.

Werbung

Auf Windows-11-Handhelds wie dem ASUS ROG Ally oder Lenovo Legion Go kannst du sogar direkt in die Xbox-Oberfläche booten. Du schaltest das Gerät ein und landest sofort im „Full Screen Experience“-Menü. Keine Umwege, kein Desktop, kein Setup. Microsoft betont, dass die FSE für Performance-Optimierungen sorgt und die Einstiegshürde in Spiele weiter senkt.

So bekommst du den Early Access auf dem PC

Die Preview ist derzeit nur für Insider zugänglich. So schaltest du sie frei:

Xbox Insider Programm beitreten

– Xbox Insider Hub starten

– Previews > PC Gaming Preview öffnen

– „Join“ auswählen Windows Insider Programm beitreten

– Beta- oder Dev-Kanal aktivieren

Erst danach erscheint die Option, die Xbox Full Screen Experience zu testen.

Feedback ausdrücklich erwünscht

Microsoft betont, dass die FSE gemeinsam mit der Community weiterentwickelt werden soll. Du kannst Feedback abgeben:

über WIN + F im Feedback Hub

im Feedback Hub oder direkt in der Xbox PC App über „Report a Problem“

Die Angaben sollten unter Gaming and Xbox > Gaming Full Screen Experience landen, damit das Team sie schneller findet.

Warum das Update so wichtig ist

Microsoft verfolgt schon länger die Strategie, die Grenzen zwischen Konsole und PC zu verwischen. Die neue Vollbildoberfläche ist dabei ein großer Schritt in Richtung „das ist eine Xbox“: Ein einheitliches Interface, Controller-Bedienung, schnellerer Zugriff auf Spiele und ein konsistentes Spielerlebnis, egal auf welchem Windows-11-Gerät du unterwegs bist.

Für Handheld-PCs ist es ein Upgrade, das sie noch stärker wie echte Konsolen wirken lässt. Für Desktop-Spieler ist es eine bequeme Alternative, wenn sie einfach nur zocken wollen, ohne sich mit Fenstern und Launchern herumzuschlagen. Eine Vorbereitung für die nächste Xbox-Konsole, die auch Windows 11 haben soll. Quasi der Gaming-PC für das Wohnzimmer. Microsoft ist allerdings nicht alleine damit, bereits im Frühjahr soll die Steam Machine von Valve – ein Mini-Gaming-PC – auf den Markt kommen.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!