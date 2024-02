Willkommensbonus im Bruce Bet Casino sichern: So wirds gemacht!

Der beste Start im Online Casino erfolgt erfahrungsgemäß mit einem kostenlosen Bonus. Auch beim Bruce Bet Casino haben neue Nutzer die Möglichkeit, ein entsprechendes Geschenk einzulösen. Wie genau Sie an die Prämie gelangen können und wie Sie einen solchen Bonus am besten einsetzen, erfahren Sie in den folgenden Zeilen!

Bonus für neue Nutzer: Sinnvolle Einstiegshilfe

In der Welt der Online Casinos ist es mittlerweile keine Seltenheit mehr, als neuer Nutzer im Zuge der erstmaligen Registrierung auf einer Website mit Prämien überhäuft zu werden. Auch beim Bruce Bet Casino erhalten Neulinge deshalb einen Bonus, mit dem zunächst kostenlose Casino-Atmosphäre genossen werden kann. Darüber hinaus bietet die Plattform ihren neuen Nutzern auch die Möglichkeit, die erste Einzahlung mit einem Bonusguthaben zu versehen. Der sogenannte Willkommensbonus unterscheidet sich also vom herkömmlichen freien Bonus für neue Nutzer insofern, dass hierfür eine Einzahlung vorausgesetzt wird.

Die beiden Arten von Boni, welche als Belohnung für die erfolgte Registrierung ausgegeben werden, helfen dabei auf unterschiedliche Weise, den Einstieg in die Welt von Bruce Bet Casino zu vereinfachen. Unter anderem haben Sie beispielsweise durch einen kostenlosen Bonus die Gelegenheit, verschiedene Facetten des Online Casinos kennenzulernen. Zu den wichtigsten Aspekten einer entsprechenden Plattform zählen in der Regel:

Auswahl der verfügbaren Spiele

Variation hinsichtlich der Zahlungsmethoden

Qualität des Kundendienstes

Besondere Features wie Suchfilter, Live Casinos und Co.

Verfügbarkeit von Boni für Bestandskunden

Willkommensbonus sichern und finanzielles Risiko schmälern

Ein Bonus, welcher ohne Einzahlung ausgegeben wird, geht selbstverständlich nicht mit einem finanziellen Risiko seitens des Nutzers einher. Schließlich muss für die Inanspruchnahme der Prämie lediglich ein Account erstellt und die im Zuge der Registrierung angegebenen persönlichen Daten bestätigt werden. Im Anschluss kann der neu registrierte Nutzer in aller Regel sofort über das kostenlose Geschenk verfügen und den erhaltenen Bonus einsetzen.

Doch auch ein Willkommensbonus, bei dem eine Einzahlung vorausgesetzt wird, kann Ihnen dabei helfen, das eigene Risiko zu schmälern beziehungsweise die Chancen auf einen Gewinn zu erhöhen. Dies erfolgt durch die Tatsache, dass Sie zwar eine Einzahlung tätigen müssen, dass im Anschluss auf dem Nutzerkonto verfügbare Guthaben jedoch deutlich höher ist, als die Summe, die Sie vorab eingezahlt haben. Somit können Sie mehr Geld einsetzen, als es ohne die Beanspruchung der Prämie der Fall gewesen wäre.

Bruce Bet: Einzahlungsbonus verteilt sich auf die ersten vier Einzahlungen

Der große Vorteil des Willkommensbonus von Bruce Bet besteht darin, dass Sie auf der Plattform – anders als bei vielen anderen Portalen dieser Art – gleich für die ersten vier Einzahlungen Boni erhalten, mit denen Sie Ihr Guthaben für das nächste Abenteuer erhöhen können. Für die einzelnen Einzahlungen gelten dabei folgende Boni:

Einzahlung: 150 % Bonus

Einzahlung: 120 % Bonus

Einzahlung: 110 % Bonus

Einzahlung: 120 % Bonus

Insgesamt können Sie – sofern Sie jede Einzahlung bis zum Maximum ausreizen – beim Bruce Bet Casino ein Bonusguthaben von 2000 Euro erhalten. Dies sollte Ihnen einen soliden Start ermöglichen und dabei helfen, die Chancen auf einen Gewinn zu erhöhen. Schließlich haben Sie dank des Willkommensbonus beim Bruce Bet Casino mehr als das Doppelte des Guthabens, welches Sie ursprünglich eingezahlt haben, zur freien Verfügung.

Willkommensbonus bei Bruce Bet aktivieren: So geht’s!

Natürlich möchten wir Ihnen an dieser Stelle nicht vorenthalten, wie Sie den besagten Bonus aktivieren können. Um das Vorhaben in die Tat umzusetzen, sollten Sie zunächst einen Account bei Bruce Bet erstellen. Achten Sie darauf, im Rahmen der Registrierung den Bonuscode für den kostenlosen Neukundenbonus anzugeben, sofern ein solcher vorliegen sollte.

Im Anschluss können Sie sich in den Kassenbereich der Plattform begeben und den ersten Bonus (150 % auf die erste Einzahlung) aktivieren. Ist dies erledigt, müssen Sie nichts weiter tun, als die gewünschte Zahlungsmethode auszuwählen und den Prozess der Einzahlung abzuschließen. Das eingezahlte Guthaben wird Ihnen im Anschluss – gemeinsam mit dem Bonusguthaben – im Nutzerkonto angezeigt und steht somit zum Spielen zur Verfügung.

Bonus-Segen bei Bruce Bet: Nicht nur für Anfänger geeignet

Ein Willkommensbonus eignet sich natürlich nicht nur ausschließlich für neue Nutzer, die sich zunächst ein Bild von einem neuen Online Casino machen möchten. Auch erfahrene Casino-Fans, die bereits auf mehreren Plattformen aktiv waren, können von einer entsprechenden Prämie profitieren. Schließlich erhöhen sie das Guthaben, mit dem Sie als Nutzer spielen können.

Wer beispielsweise eine Summe von 100 € bei Bruce Bet Casino im Rahmen der ersten Einzahlung auflädt, kann über ein Gesamtguthaben von 250 € verfügen. Somit können Sie bei gleichbleibenden Einsatz mehr Spins spielen und steigern somit die Chancen, einen Gewinn zu erzielen. Achten Sie jedoch darauf, dass auch der Bonus von Bruce Bet Casino entsprechenden Bonusbedingungen unterliegt. Nähere Details hierzu finden Sie im Promotion-Bereich von Bruce Bet. Empfehlenswert ist es, die Bonusbedingungen vor der ersten Beanspruchung der Prämie gründlich zu studieren, um unerwartete Überraschungen zu vermeiden.