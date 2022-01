Wie man Freispiele für Slots im Online-Casino nutzt

Gamerzone Casino (Bildquelle Pixabay.com)

Slot-Games gehören zu den beliebtesten Spielen in Online-Casinos weltweit, denn sie sind leicht zu verstehen und in den unterschiedlichsten Varianten verfügbar. Ein weiterer Vorteil, der Automatenspiele beliebt macht, ist, dass man hier im Vergleich zu anderen Spielen, wie zum Beispiel Poker, Freispiele vom Casino erhalten kann. Die Betreiber bieten diese an, um Spieler auf sich aufmerksam zu machen. Für dich ist das eine gute Möglichkeit, um kostenlos neue Spiele auszuprobieren und mit etwas Glück zu gewinnen.

Freispiele ohne Einzahlung

Freispiele gibt es in verschiedenen Formen, die sich im Wesentlichen von ihren Bedingungen voneinander unterscheiden. Am beliebtesten sind bei den Spielern Freispiele, die ohne Einzahlung vergeben werden. Hier muss kein echtes Geld eingesetzt werden, um die Freispiele freizuschalten. Meist richten sich die Geschenke der Betreiber an Neukunden. Es existieren zwar ein paar Online-Casinos, die diese Freispiele auch ohne weitere Bedingungen anbieten, in der Regel sind sie aber an Umsatzbedingungen geknüpft. Das bedeutet, dass der Gewinn mehrmals umgesetzt werden muss, bevor er ausgezahlt werden kann. Wie oft das nötig ist, unterscheidet sich von Anbieter zu Anbieter. Es empfiehlt sich deshalb, Erfahrungen anderer Spieler zu nutzen.

Am häufigsten erhält man Freispiele aber im Zusammenhang mit einem Einzahlungsbonus. Die Freispiele werden hier erst freigeschaltet, wenn man Geld eingezahlt hat. Häufig reicht schon ein kleiner Betrag, um eine große Zahl an Gratis-Spins zu erhalten. Diese Freispiele kann man auch als Stammspieler erhalten. Viele Online-Casinos präsentieren wöchentlich Aktionen, bei denen man mit einer kleinen Einzahlung neue Freispiele freischalten kann. Teilweise sind diese Bonusaktionen aber an bestimmte Zahlungsmethoden geknüpft.

Es gibt ein paar Slot-Games, für die es besonders häufig Freispiele gibt. Wer eines dieser Spiele gerne spielt, sollte also die Augen offenhalten. Dazu gehören unter anderem die Spiele Starburst, Gonzo´s Quest, Book of Dead und Immortal Romance.

So nutzt du Freispiele

Um Freispiele zu erhalten, muss man sich grundsätzlich erst mal bei einem Online-Casino registrieren. Nach Abschluss der Registrierung gibt es bei manchen Anbietern schon Freispiele, ohne dass man eine Einzahlung tätigen muss. Meist wird vorgegeben, für welchen Slot die Freispiele eingesetzt werden müssen, mitunter gibt es auch eine kleine Auswahl. Für diese Spiele werden die Frei-Spins dann angezeigt. Als Kunde kann man direkt losspielen.

Wenn eine Einzahlung erforderlich ist, um die Gratisspiele freizuschalten, dann muss diese zuerst getätigt werden. Achten sollte man hier darauf, ob die Freispiele an eine bestimmte Zahlungsmethode geknüpft sind. Wenn nicht, ist es empfehlenswert, mit der sichersten Zahlungsart Geld einzuzahlen.

Häufig findet man auch im Internet Gutscheine für Freispiele bei verschiedenen Online-Casinos. Dafür muss man den dort angegebenen Bonus-Code in ein entsprechendes Feld eingeben. Manchmal ist es auch erforderlich, dass man die Freispiele bei dem Support – oft über den Live-Chat – anfordert.

Freispiele über Features von Slots

Neben den Freispielen, die man über die Bonusaktionen der Online-Casinos erhält, gibt es auch innerhalb von vielen Automatenspielen die Möglichkeit, über bestimmte Features Freispiele zu gewinnen. Diese werden in der Regel durch Scatter-Symbole ausgelöst und sind in Form von Bonusrunden erhältlich. Scatter-Symbole zahlen grundsätzlich immer dann Preise aus, wenn sie mehrfach im Gewinnbild erscheinen.