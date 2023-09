Wie groß ist der Download von EA Sports FC 24?

Für alle "Pre-Loader" wird es ein "schnelles Spiel". EA Sports FC 24 erscheint für Vorbesteller bereits morgen um 0:00 Mitternacht!

Vom "Dreiecksspiel" reden nicht nur Fußball-Trainer, sondern auch EA. - (C) Electronic Arts

Die Dateigröße von EA Sports FC 24 ist durchaus überschaubar, im Vergleich mit anderen aktuellen Spielen. Der Download von EA Sports FC 24 beträgt für die PS4 schlanke 45,834 GB, die PS5-Version hat 47,793 GB. Die Xbox-Version des Spiels ist ca. 45 GB groß. Die PC-Version “nur” 44,72 GB. Doch mit diesem Speicherplatz ist nicht genüge getan. Verlass dich drauf!

Im Laufe der Zeit wächst das Spiel. Auf dem PC erforderte der Vorgänger, FIFA 23, aufgrund zukünftiger Updates 100 GB freien Speicherplatz, was sehr wahrscheinlich auch für den Nachfolger zutreffen wird.

Welche Versionen von EA Sports FC 24 gibt es?

Für all jene, die die teurere Ultimate Edition gekauft haben, hat der Pre-Load bereits begonnen. Das Spiel kann jedoch erst ab morgen, 22. September 2023 um 0:00 Uhr gespielt werden. Außer ihr spielt auf einer Xbox und stellt als Land “Neuseeland” ein, dann spielt ihr bereits seit heute.

Die Standard-Edition des Spiels lässt euch erst am 29. September 2023 virtuell in EA Sports FC 24 kicken. Der Pre-Load beginnt hier am 27. September um Mitternacht.

Wer ist am Cover von EA Sports FC 24?

Niemand geringerer als der Manchester City-Stürmer Erling Haaland ziert das Cover der virtuellen Fußballsimulation. Der Mittelstürmer aus Norwegen erzielte übrigens in der laufenden Premier League-Saison 23/24 in 5 Spielen bereits 7 Toren und gab 1 Assist. Vor 4 Jahren spielte er bei FC Salzburg und war “nur” 5 Millionen Euro wert. Heute steht sein Marktwert bei 180 Millionen Euro.

EA Sports FC 24 erscheint für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und Windows PC.