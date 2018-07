Nur wenige Casinospiele bieten so viel Abwechslung und Gewinnmöglichkeiten wie Automatenspiele. Deshalb ist es schwer zu sagen, was das beste Online Slots Casino ist. Während sich einige Betreiber an die Klassiker halten und nur eine Internetspiel-Plattform anbieten, bemühen sich andere, auch die wählerischste Spieler zufrieden zu stellen und Slots von mehreren verschiedenen Softwareanbietern einzubinden.

Abgesehen von den Maßstäben, nach denen die Spieler ihre bevorzugten Online-Slots auswählen, gibt es jedoch einige Eigenschaften, die nicht zu übersehen sind. Alle Spielautomatenspiele haben diese nervigen Hebel abgeschafft und durch eine schlanke Button-Technologie ersetzt. Nichts hat einen größeren Einfluss gehabt als der Übergang zum Online-Glücksspiel über das Internet, so dass sogar Online-Glücksspiel- Gruppen entstanden sind. Der Siegeszug des mobilen Glücksspiels ist immens, aber noch relativ unerforscht, aber man weiß, dass sich die Funktionen von Mobiltelefonen ständig erweitern, also wer kennt das Potenzial der Casino-Spiele der Zukunft?

Spielautomaten verlassen sich heute auf aufwendige Technologien, damit es für Spieler, die den Jackpot nicht knacken dennoch viele Anreize durch Belohnungen und tolle Grafiken gibt, um die Spieler zu unterhalten und zu erfreuen. Wie viele Automatenspiele es gibt es zeigt ein Besuch bei irgendeiner namhaften Seite. Die Auswahl scheint unendlich. Und es gibt unzählige Themen. Die Analogen Geräte können hier nicht mehr mithalten. Doch selbst die analogen Spielautomaten sind heutzutage hochgradig computerisiert und bieten hochauflösende Bildschirme, die durch Animation die Spieler bei Laune halten. Der springende Punkt ist, die Nachfrage der Verbraucher durch High-Tech zu erhalten. Dies führt natürlich dazu, dass online iGaming eingeführt werden musste, damit die Spieler rund um die Uhr zocken können. Die Neuheit von iGaming resultiert einfach aus dem Bedarf neue Kunden zu erreichen – sowohl die treuen Kunden als auch die jüngere Generation noch abzuholen. Alle Automatenspiele nutzen heute Bonusspielen als wichtige Funktion um den Kunden am Drücker zu halten. Damit wird zumindest etwas die Hoffnung auf Gewinn erhalten. Klassische Kasinos müssen nachziehen. Sie verlieren die Kundschaft wie die Musikindustrie sie an Spotify verliert. Millennials sind sehr Computeraffin und wünschen sich interessantere Anwendungen. Die jüngere Generation wird man eher über Ingame mini Games erreichen. Während es einige erstaunliche Online-Casino-Spiele gibt, will die jüngere Generation keine’hit-the-spin-button‘-Spiele, selbst wenn es dafür einen riesigen Jackpot zu gewinnen gibt. Sie wollen ein Spiel fürs Hirn und suchen den Nervenkitzel. Das bedeutet das Online-Casinos kreativer werden müssen um anspruchsvollere Spieler zu erreichen, die Spiele bevorzugen bei denen die Gewinnchance umso größer ist, je besser man ist.