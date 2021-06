Watch Dogs: Legion – Jetzt kommen die Zombies nach London

Watch Dogs: Legion jetzt auch mit Zombies. - (C) Ubisoft

Zurzeit können PC-Spieler Watch Dogs: Legion of the Dead im Rahmen eines Alpha-Tests erleben. Sobald sich die Beta Phase nähert, sollen auch Spieler anderer Plattformen dem Kampf beitreten können.

Ubisoft selbst beschreibt den neuen Zombie-Modus so…

„Überlebe. Egal als Wer.“ Untote und nicht weniger gefährliche Lebende durchstreifen die komplett überarbeitete gefallene Stadt London. Im Solo-Modus oder mit bis zu drei Freunden im Koop-Modus muss eine Strategie entwickelt werden um Erfolgreich zu sein. Den Extraktionspunkt in jeder Runde erreichen und dabei unterwegs so viele Vorräte wie möglich einsammeln ist das Ziel des neuen Updates. Dabei kann auf Fähigkeiten wie den Bienenschwarm zurückgegriffen werden, um Feinde auszuschalten oder AR Cloak genutzt werden um Gefahren zu entkommen.

Ubisoft sagte, dass die Zombie Invasion exklusiv für den neuen Legion of the Dead-Modus sein werde. Daher werden sie nicht in der Einzelspieler-Kampagne oder Online-Komponente von Watch Dogs: Legion erscheinen. Watch Dogs: Legion of the Dead ist Teil des Titelupdates 4.5 des Hauptspiels. Je nach gewählter Plattform ist der Patch 16 bis 39 GB groß und ist für den Online-Modus des Spiels erforderlich.

Story-Kampagne und Online-Modus erhalten neue kostenlose Inhalte

Das Update führt einen 60-FPS-Leistungsmodus für PS5 und Xbox Series X ein und bietet die Möglichkeit, mit Freunden derselben Konsolenfamilie zu spielen. Das bedeutet das Xbox One-Spieler mit Xbox Series X/S-Spielern und PS4-Spieler mit PS5-Benutzern zusammen los ziehen können.

Außerdem stehen noch folgende Neuerungen ins Haus:

Tactical OP 2: Projekt Omni ist eine intensive und herausfordernde Mission, die voraussetzt, dass ein Viererteam sein strategisches Vorgehen plant um ein geheimes Projekt zu infiltrieren und herauszufinden, warum sich die Optik-Geräte der Londoner negativ auf ihre Gehirne auswirken.

Kostenloser Download von jedermanns Lieblingsoma Helen (verfügbar ab 15. Juni).

60 FPS auf New-Gen Konsolen durch den Performance Modus.

Neue, kostenlose Belohnungspfade mit Outfits, Waffenskins und mehr.

Titelupdate 4.5 von Watch Dogs: Legion ist ab sofort auf Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, den Epic Game Store und den Ubisoft Store auf Windows PC, Stadia, Amazon Luna und Ubisoft+, Ubisofts Abonnement-Service, verfügbar.