Warzone: „Armored Royale“-Modus wurde entfernt, wegen drastischen Fehlers

Raven Software ist drauf und dran den Kampfhubschrauber-Fehler in Call of Duty: Warzone zu beheben, der Spieler unsichtbar machte.

Der Armored Royale-Modus führt zu einem drastischen Fehler in Call of Duty: Warzone. - (C) Activision