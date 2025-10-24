Wahnsinn unter Wasser: Cthulhu: The Cosmic Abyss erscheint 2026

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Das Grauen aus der Tiefe erhebt sich erneut: Cthulhu: The Cosmic Abyss erscheint am 16. April 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PC (Steam). Publisher Nacon und Entwickler Big Bad Wolf Studio, bekannt für The Council, bringen mit diesem Adventure eine moderne Lovecraft-Interpretation, die Verstand und Wahrnehmung auf die Probe stellt. Der nächste Playtest findet vom 28. Oktober bis 4. November statt und erlaubt erstmals einen Einblick in die düstere Unterwasserwelt.

Wir schreiben das Jahr 2053. Während auf der Erdoberfläche Ressourcen schwinden, wagen sich mächtige Konzerne in die unerforschten Tiefen des Ozeans, in der Hoffnung, dort Reichtum zu finden. Doch was sie entdecken, ist kein Schatz, sondern ein uraltes Übel. Die Expeditionen stoßen auf R’lyeh, eine versunkene Stadt jenseits menschlichen Verständnisses, und wecken etwas, das besser für immer geschlafen hätte.

Spieler übernehmen die Rolle von Noah, einem Agenten der Geheimorganisation Ancile, die sich auf übernatürliche Phänomene spezialisiert hat. Noah wird mit der Untersuchung eines mysteriösen Verschwindens mehrerer Tiefseearbeiter beauftragt, ein Auftrag, der ihn an die Grenze seines Verstandes führt.

Lovecraft trifft auf Hightech

Begleitet von seiner KI-Partnerin Key erkundet Noah die klaustrophobischen Tiefen von R’lyeh. Mit der Unreal Engine 5 erschaffen die Entwickler eine Umgebung, die physikalisch unmöglich erscheint: Korridore, die sich im Kreis zu drehen scheinen, Räume, die sich verändern, sobald man sie verlässt, und Schatten, die mehr zu wissen scheinen als man selbst.

Cthulhu: The Cosmic Abyss verbindet klassische Lovecraft-Elemente mit futuristischer Technologie. Spieler erleben einen psychologischen Horror, in dem nicht nur Kreaturen, sondern auch die eigene Wahrnehmung zum Feind wird. Jede Entdeckung, jedes Rätsel und jede Entscheidung kann die fragile Psyche von Noah beeinflussen – bis Realität und Wahn nicht mehr zu trennen sind.

YouTube-Video

Storytelling mit Tiefgang

Neben seiner bedrückenden Atmosphäre setzt das Spiel auf entscheidungsbasiertes Storytelling. Die Handlung reagiert dynamisch auf Spielerentscheidungen und bietet alternative Wege durch die narrative Struktur. Wer aufmerksam forscht, entdeckt geheime Pfade und versteckte Wahrheiten, die das Verständnis der Geschichte verändern.

Mit seiner filmischen Inszenierung, emotionalen Dichte und dichten Soundkulisse will Cthulhu: The Cosmic Abyss das Lovecraft-Genre modernisieren und Horror-Fans zeigen, dass Wahnsinn viele Gesichter hat.

