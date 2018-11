The Council ist bisher nur für PCs erhältlich und erschien hier in Episoden. Mit seinem Abschluss kommt es nun auch für Konsolen.

Das Mystery Adventure aus dem französischen Studio Big Bad Wolf hat sich mit seinem Setting um ein Geheimtreffen der einflussreichsten Menschen von 1793 einen Namen gemacht. Bisher erschien The Council in fünf Episoden auf Steam und darf sich jetzt über einen Release auf Xbox One und PS4 freuen.

Das narrativ getriebene Third Person Adventure begleitet euch auf der Suche nach eurer Mutter auf eine mysteriöse Insel. Mit einer Mischung aus Detektivarbeit und Einbringung in die Geschehnisse müsst ihr herausfinden, was hier wirklich vor sich geht. Dabei setzt das Spiel auf einen Skilltree, abhängig dessen ihr unterschiedliche Möglichkeiten über den Verlauf des Spiels erhaltet. Eure Entscheidungen haben dabei merklichen Einfluss auf den Spielverlauf.

Der Release ist zweigeteilt. Wir erhalten es bereits am 4. Dezember für 29,99€, Amerika muss bis zum 29. Januar warten.

Hier wird die Welt regiert

In The Council spielt ihr Louis de Richet, der auf einer mysteriösen Insel nach seiner Mutter sucht, die augenscheinlich dort verschwunden ist. Diese Insel gehört einem Lord Mortimer, der die bedeutendsten Menschen seiner Zeit, 1793 um genau zu sein, darunter Napoleon Bonaparte und George Washington geladen hat. In seinem Anwesen wird nichts anderes als die Verhältnisse der Welt und ihre Planung geplant. Als wäre das nicht schon merkwürdig genug, passieren auch noch allerlei rätselhafte Dinge, um deren Aufklärung ihr euch auf der Suche nach eurer Mutter bemüht.

Somit verstrickt ihr euch in den Intrigen und Geheimnissen, die jeder der Gäste mit sich bringt. Schon bald versucht ihr nicht mehr nur eure Mutter zu finden, sondern das Geheimnis der Insel selbst zu lüften. Denn eins ist klar, hier steckt etwas größeres dahinter, als man zuerst annimmt. Aber dafür müsst ihr zunächst verstehen, was hier überhaupt wirklich vor sich geht.

