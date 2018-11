Das Weltraum-Sandbox-Adventure Astroneer wird im Februar nächsten Jahres den Early Access verlassen, wie Entwickler Systems Era Softworks bekannt gab.

Es klingt ein bisschen fies, aber Astroneer war eins der Spiele, dass vom fatalen No Man’s Sky Launch profitierte. Im Dezember 2016 launchte es im Early Access auf Steam und konnte mit seiner simplen, aber dennoch gut gestalteten Low-Poly-Ästhetik punkten. Knapp zwei Jahre sind nun vergangen und auf dem Weg zur Version 1.0 hat sich Astroneer prächtig entwickelt.

Zum ursprünglichen Erkunden, Terraformen und Überleben gesellen sich inzwischen ein Craftingsystem, das Mining wurde überarbeitet, Basen können gebaut werden und vieles mehr. Mit der Vollversion kommt auch nochmal neuer Content hinzu. So ist ein erkundungsfokussiertes Adventure mit narrativen Elementen in Arbeit und Dedicated Server werden eine Option sein. Das würde gewährleisten, dass Spieler kontinuierlich spielen können, ohne an einen Host-Spieler gebunden zu sein.

Astroneer kostet standardmäßig 19,99€. Mit dem verlassen des Early Access wird dieser Preis auf 29,99€ ansteigen. Solltet ihr euch also für das Spiel interessieren, wäre noch ein guter Zeitpunkt.

