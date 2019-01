Damon Baker verließ vor einiger Zeit das Unternehmen Nintendo. Er war zuständig für die Beziehungen zu den Third-Party-Entwicklern, also auch derjenige der die Beziehungen zu den Indie-Game-Entwicklern pflegte. In seiner Zeit machte er den Switch zum beliebten Ziel für Indie-Entwickler- und Spiele. Und er bleibt in Redmond. Genauer gesagt wechselt er die Seite, nämlich zur Xbox-Sparte von Microsoft.

Heute gab Barker via Twitter bekannt, dass er als Head of Portfolio von Microsoft in die Xbox-Abteilung des Unternehmens eingestiegen ist, was einfach bedeutet, dass er die Inhalte von Drittanbietern für die Xbox-Plattform in Zukunft bewertet. In Anbetracht dessen, wie sehr er Nintendo’s Stellung in der Indie-Community geholfen hat, können wir meiner Meinung nach auch auf der Xbox-Front einige großartige Dinge erwarten.

Wird die Xbox One bzw. die nächste Xbox-Konsole, Xbox Scarlett, daher stärker auf Indie-Games setzen? Sieht sehr danach aus. Was haltet ihr von diesen Bestrebungen? – Vielleicht sehen wir bereits auf der E3 2019 erste Neuankömmlinge in der Xbox-Familie!