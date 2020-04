No Man’s Sky: Nächstes Update fügt riesige Mechs mit Jetpacks hinzu

No Man's Sky Exo Mech

Nach dem Sky Living Ship-Update von No Man Anfang dieses Jahres bringt Hello Games einen weiteren kostenlosen Inhalt in das Universum des Action-Adventure-Spiels. Dieses Mal sind riesige, pilotierbare Mechs mit dem “No Man’s Sky Exo Mech”-Update unterwegs.

Wie in einem Trailer gezeigt, den man unten selbst sehen kann, bietet das Update eine aufregende und neuartige Möglichkeit, die Planeten des Spiels zu betreten: das Minotaurus-Exokraftwerk. Es ist eine Mischung aus einem Exokraftwerk und einem tragbaren Anzug mit einem ziemlich leistungsstarken Jetpack, mit dem man sich leichter durch das weite und abwechslungsreiche Gelände der verschiedenen Welten bewegen kann.

Neue Vorteile durch den Mech auf fiesen Alien-Planeten

Abgesehen von der Bewegung zeigt das Studio jedoch auch, dass das Mintoaur Exocraft einen nützlichen Schutzschild gegen einige der Bedrohungen bieten kann, die die feindlichen Umgebungen außerirdischer Planeten auf einen werfen können. Zum Beispiel kann der Mech den Charakter vor extremen Temperaturen und Radioaktivität schützen. – Süss. Ich wollte schon immer meinen eigenen Mech auf einem Alien-Planeten steuern…

Neben diesem Inhalt gibt es auch einige andere Extras und Verbesserungen der Lebensqualität, die in das neue Update einfließen. Lest bei Hello Games die neuesten No Man’s Sky-Patch Notes.

Das Exo Mech Update erscheint bereits heute, am 7. April. Halte also Ausschau nach brandneuen Mech-Freunden im Spiel.

No Man’s Sky ist für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich. Eine Nintendo Switch-Version war einmal im Gespräch, dass bisher vom Indie-Entwickler noch nicht umgesetzt wurde. Dafür erscheint “The Last Campfire” von Hello Games für die Hybrid-Konsole von Nintendo. Einen Trailer habe ich euch gleich hier eingebaut:

Was ist “The Last Campfire“?

Es ist ein Abenteuerspiel, in dem man als Ember spielt, an einem rätselhaften Ort gefangen ist, auf der Suche nach Sinn und einem Weg nach Hause. Im Kern geht es darum, die Hoffnung in einer ansonsten hoffnungslosen Welt neu zu entfachen.

Das neue Puzzle-Spiel wird diesen Sommer für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.