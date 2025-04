No Man’s Sky: Update für den April 2025 veröffentlicht

Hello Games hat mit dem April-Update 2025 für No Man’s Sky erneut an seiner Mission festgehalten, das gewaltige Sci-Fi-Universum weiter zu verbessern. Statt große Gameplay-Erweiterungen hinzuzufügen, konzentriert sich das neue Update darauf, zahlreiche Fehler zu beheben, die Spieler gemeldet haben. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2016 hatte No Man’s Sky einen holprigen Start, da viele Gamer die Spielwelt damals als zu leer empfanden.

Doch über die Jahre hat Hello Games kontinuierlich Updates herausgebracht, die das Spielerlebnis erweitern und verbessern. Erst im letzten Monat erschien das „Relics“-Update, das ein neues Fossilien-Sammel- und Präsentationssystem einführte. Spieler können nun Knochen auf Planeten ausgraben, vollständige Skelette auf dekorativen Ständern zusammensetzen und diese handeln oder verkaufen.

Zudem startete mit dem Update die „Relics“-Expedition, die besondere Belohnungen wie einen skelettartigen Begleiter, das „Living Stone“-Jetpack und den „Basilisk Crown“-Stab beinhaltete. Jetzt hat Hello Games das Update 5.63 veröffentlicht, das sich vollständig auf Fehlerbehebungen und eine verbesserte Spielerfahrung fokussiert. Es behebt unter anderem lange Ladezeiten beim Landen auf Planeten sowie einen Absturz, der beim Einsatz des Minenlasers in einem Exocraft auftreten konnte.

New Experimental build pushed to PC with lots of fixes and improvements 🙏https://t.co/vN4cxHK8o3 pic.twitter.com/27ZdrNGs8D — Sean Murray (@NoMansSky) April 2, 2025

Das bringt das neueste Update für No Man’s Sky

Außerdem werden ein Multiplayer-Fehler mit einem umherwandernden NPC sowie ein Problem beseitigt, das Spieler bei Multiplayer-Sitzungen in RGBP-Systemen an ungültigen Orten erscheinen ließ. Ein großer Teil des Patches befasst sich mit den Fossilien-Inhalten aus dem „Relics“-Update. Mehrere Fehler wurden korrigiert, darunter fehlende Sammel-Icons, verschwindende Modelle beim Verschieben oder Kopieren sowie Fossilien, die fälschlicherweise als handelbar gekennzeichnet waren.

Spieler profitieren zudem von Korrekturen bei fehlenden Texten, fehlerhaften Markierungen und VR-Darstellungsproblemen im Zusammenhang mit Fossilien. Darüber hinaus wurden Fossilien-Ausstellungen im Multiplayer stabiler gemacht, sodass sie in verschiedenen Sitzungen und auf allen Plattformen zuverlässig erhalten bleiben.

Neben den Fossilien-Fixes bringt das Update auch Verbesserungen für den Abandoned-Modus mit sich, indem ein Fehler behoben wurde, der verhinderte, dass Schlüsseltechnologien wie der Atlantid Drive in Forschungsstationen angezeigt wurden. Zudem werden seltene Blockaden in der „In Stellar Multitudes“-Mission sowie diverse UI- und Katalog-Anzeigefehler korrigiert. Die Textur-Streaming-Leistung auf der PS4 wurde verbessert, und eine Reihe von Absturzproblemen – von Warps bis hin zur Siedlungserstellung – wurden behoben, um die allgemeine Stabilität des Spiels zu erhöhen.

