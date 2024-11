Hello Games hat zwei neue Hotfix-Updates für No Man’s Sky veröffentlicht, die auf verschiedenen Plattformen, wie der PS5 verfügbar sind. Diese Updates zielen darauf ab, das Spielerlebnis zu verbessern, indem sie zahlreiche Bugs beheben, die Stabilität erhöhen und die Leistung optimieren.

Patch 5.26

Patch 5.26 befasst sich mit verschiedenen Problemen, wie z. B. Probleme beim Landen von Schiffen, Funktionsprobleme beim Speichern und plattformspezifische Abstürze. Zu den wichtigsten Änderungen gehören:

Behebung eines Fehlers, der dazu führte, dass das Boundary Herald-Schiff beim Landen Probleme hatte.

Verbesserungen der Cloud-Save-Funktionalität, einschließlich der Behebung von Problemen mit dem Cross-Save-Banner, das unnötigerweise erscheinen konnte.

Optimierungen für schnelleres Laden auf dem PC, Verbesserungen für VR und Verbesserungen der Textur-Speicherung.

Plattformspezifische Fixes, wie z. B. Abstürze in der Nähe des zweiten Treffpunkts in der Beachhead Expedition auf der PlayStation 5 und visuelle Korruption auf der Xbox One.

Patch 5.27

Patch 5.27 ist kleiner in Umfang, behebt aber dennoch mehrere Probleme, um das Spielerlebnis zu verfeinern. Zu den wichtigsten Änderungen gehören:

Behebung eines Fehlers, der dazu führte, dass bestimmte Schiffstypen beim Landen Probleme hatten.

Behebung eines Absturzes, der auftrat, wenn man Schiffe über Land fliegt.

Behebung eines grafischen Fehlers auf der Nintendo Switch, der während der Interaktion mit NPCs auftrat.

Kontinuierliche Verbesserungen für No Man’s Sky

Seit der Veröffentlichung von No Man’s Sky im Jahr 2016 hat Hello Games kontinuierlich an der Verbesserung des Spiels gearbeitet. Die Entwickler haben fehlende Funktionen hinzugefügt, technische Probleme behoben und Bugs beseitigt, was zu einem raffinierteren Spielerlebnis geführt hat. Regelmäßige Updates bringen sowohl technische Fixes als auch neue Inhalte, wie z. B. die im Oktober veröffentlichte Expedition 16: The Cursed, die thematische Abenteuer, zusätzliche Herausforderungen und exklusive Belohnungen für die Spieler bietet. Die Reaktionen der Community auf die neuen Hotfix-Updates sind überwiegend positiv. Spieler loben die kontinuierliche Unterstützung und Verbesserungen, die Hello Games leistet, und die Bemühungen, das Spiel auf verschiedenen Plattformen zu optimieren. Dennoch gibt es auch Kritiker, die weiterhin auf spezifische Probleme hinweisen und weitere Verbesserungen wünschen.

Hier geht es zu unserem Game Review von No Man’s Sky für die Nintendo Switch.