No Man’s Sky: Tease für das erwartete Worlds Part 2 Update

Es wird erwartet, dass ein neues Content-Update für No Man’s Sky bald erscheint. Ein Tweet von Sean Murray, dem Entwickler und Mitbegründer von Hello Games, hat bei den Fans für Aufregung gesorgt, da sie annehmen, dass der zweite Teil des Worlds-Updates des Spiels endlich bevorsteht. In letzter Zeit hat No Man’s Sky zahlreiche neue und wiederkehrende Expeditionen veröffentlicht, aber seit dem Aquarius–Update im September letzten Jahres haben die Fans kein großes Update mehr gesehen. Es wurden nur einige Hotfixes veröffentlicht.

Im letzten Sommer veröffentlichte No Man’s Sky eines seiner beliebtesten und wichtigsten Updates mit dem Namen Worlds Part 1. Dieses große Content-Update erfüllte den größten Wunsch der Fans nach einem stärkeren Fokus auf Erkundung, Umweltgenerierung und Vielfalt, Aspekte, die schon immer das Herzstück des Spiels waren. Das Update überarbeitete die Generierung von Planeten und führte viele neue Umgebungen und Kreaturen ein, die die Spieler entdecken konnten.

Werbung

🪐 — Sean Murray (@NoMansSky) January 23, 2025

Wann kommt das Worlds Part 2-Update für No Man’s Sky

Zum ersten Mal in der Geschichte von No Man’s Sky wurde das Worlds–Update in mehrere Teile aufgeteilt, die nach und nach veröffentlicht werden. Ein neuer Tweet von Sean Murray, dem Schöpfer des Spiels, deutet darauf hin, dass bald ein weiteres Inhaltsupdate veröffentlicht werden könnte, das viele Fans als das lang erwartete Worlds Part 2–Update vermuten. Murray ist dafür bekannt, neue Inhalte mit einem einzigen Emoji anzukündigen.

Sein jüngster Tweet zeigt das Ringplaneten-Emoji, das dem Emoji ähnelt, das für den ersten Teil des Worlds-Updates verwendet wurde. Dies deutet darauf hin, dass bald ein großes Update und nicht nur eine weitere zeitlich begrenzte Community-Expedition erscheinen könnte. Fans spekulieren, dass das die Erweiterung Gasriesenplaneten einführen könnte, was durch das Emoji angedeutet wird.

Werbung

Ein ungewöhnlicher Bug, der letztes Jahr von einem Spieler entdeckt wurde, könnte der Community einen Vorgeschmack auf eine der Funktionen gegeben haben, die im Worlds Part 2–Update enthalten sein könnten. Es gibt auf jeden Fall noch viele Möglichkeiten, wie No Man’s Sky seine Erkundungsmechanik weiterentwickeln kann, und es ist wahrscheinlich, dass die Fans das Update, in den nächsten ein bis zwei Wochen erleben werden.

In der letzten Zeit kursieren Gerüchte im Netz über einen Switch 2-Port des Spiels.

Quelle: x.com via @NoMansSky