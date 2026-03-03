Gear.Club Unlimited 3 im Test: Kann das Rennspiel mehr als nur realistisch aussehen?

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Das Wichtigste in Kürze

Der Titel erschien vorerst für die Switch 2 - alle weiteren Konsolen und PC werden folgen.

Die Möglichkeiten die Autos zu tunen können motivierend sein.

Die Reihe hat ihren Ursprung in Mobile Games.

Gear.Club Unlimited 3 ist ein Rennspiel, welches von Eden Games entwickelt wurde. Es wurde am 19.02.2026 vorab für die Nintendo Switch 2 von Nacon veröffentlicht (in Japan von 3goo). Für die Plattformen PS5, Xbox Series X/S und Steam soll der Titel es zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr erscheinen. Wir haben uns angeschnallt und sind Rennen gefahren. Deshalb wurde der Titel auf einer Switch 2 getestet.

Europa und Asien

In Gear.Club Unlimited 3 muss man nicht nur Rennen fahren, sondern auch einen eigenen Rennclub gründen. Dabei braucht man Fahrer, Sponsoren und muss sich mit zahlreichen Rennen einen Namen machen. Dabei ist man auf Autobahnen, Bergpässen und Küsten in den Ländern Frankreich und Japan unterwegs.

Neue Modi

Gear.Club Unlimited versucht weder ein Mario Kart World, noch ein Forza Horizon zu sein. Statt einer Open World gibt es geschlossene Strecken. Diese sind entweder Autobahnen, Bergpässe oder Küstenstraßen. Das Gameplay ist ähnlich wie bei den Vorgängern. Es gibt Rennen, Zeitfahren und Freie Autobahnfahrt. Zudem gibt es zwei neue Gamemodi: Duell und Autobahnrausch. In ersterem tritt man gegen einen anderen Fahrer an. In Autobahnrausch muss man unbeschadet durch den Verkehr rasen. Die Karriere ähnelt ebenfalls den Vorgängern.

Der Fuhrpark und Werkstätten, um Fahrzeuge aufzurüsten, kehren zurück. Dieses Mal in Frankreich und in Japan. So auch die Autos. In Frankreich bekommt man amerikanische und europäische Karossen, während es in Japan hauptsächlich japanische Marken gibt. Insgesamt gibt es rund 80 Fahrzeuge. Von ikonischen Wägen bis hin zu modernen Rennfahrzeugen.

Multiplayer

Es gibt leider keine Online-Rennen, aber immerhin kann man in Freies Spiel im Splitscreen gegeneinander fahren. Eine Eigenschaft, die viele moderne Rennspiele leider nicht mehr mitbringen. Leider gibt es auch keine Online-Bestenlisten.

Teilweise schön

Grafisch sieht Gear.Club Unlimted 3 ganz solide aus, ist aber nicht die allerbeste Grafik. Die Wagenmodelle sind reich an Details, aber es gibt keine Schadenmodelle. Die Umgebungen dafür weniger. Man kann zwischen zwei Grafikmodi wechseln: den Qualitätsmodus mit 30 FPS und einen Leistungsmodus mit doppelt so vielen PFS. Das Fahrgefühl ist in letzterem besser, aber visuell leidet dann der Titel und es kann zu Rucklern kommen. Die Karriere wird mit gezeichneten Figuren und viel Text zu lesen erzählt. Sehr interessant ist die Prozentanzeige während der Rennen, welche einem sagt wie nah man dem Ziel schon ist.

Wenig Aufwand für Musik

Der Soundtrack von Gear.Club Unlimted 3 hat viele elektronische Elemente, wobei aber schon auch E-Gitarren zum Einsatz kommen. Nicht viel Aufwand, aber ausreichend für ein Rennspiel.

YouTube-Video

Fazit zu Gear.Club Limited

Gear.Club Unlimited 3 ist ein realistisches Rennspiel, welches die Switch 2 dringend braucht. Eine realistische Fahrphysik und lizensierte Autos. Super ist die Möglichkeit sein Auto in der Werkstatt zu verbessern. Die Rennen sind ganz ok, wobei man einen Rubber Banding-Effekt von Runde zu Runde deutlich wahrnehmen kann. Es gibt weder Onlinerennen, noch Onlinebestenlisten. Und für den Titel werden jetzt schon mehrere teure DLCs angeboten. Da die Auswahl an realistischen Rennspielen auf der aktuellen Nintendo Konsole noch sehr mau ist, werden Rennspielfans hier immerhin bedient.

