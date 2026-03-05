Cthulhu: The Cosmic Abyss zeigt neuen Story Trailer

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Der Publisher Nacon und das Entwicklerstudio Big Bad Wolf Studio haben einen neuen Story Trailer zu Cthulhu: The Cosmic Abyss veröffentlicht. Gleichzeitig wurden auch die digitalen Vorbestellungen für das Spiel gestartet.

Das narrative Abenteuer orientiert sich stark an den düsteren Ideen des Autors H.P. Lovecraft und führt Spieler in eine Zukunft, in der wissenschaftliche Forschung und kosmischer Horror aufeinandertreffen. Die Veröffentlichung ist für den 16. April geplant. Erscheinen wird das Spiel für PlayStation 5, Xbox Series X and Series S sowie für PC über Steam.

Eine Mission in den Tiefen des Pazifiks

Die Geschichte von Cthulhu: The Cosmic Abyss spielt im Jahr 2053. Spieler übernehmen die Rolle von Noah, einem Agenten, der sich auf okkulte Phänomene spezialisiert hat. Seine Aufgabe führt ihn an einen der abgelegensten Orte der Erde.

Mehrere Wissenschaftler der geheimnisvollen Organisation Ocean I sind im Pazifischen Ozean spurlos verschwunden. Noah wird deshalb in die Tiefsee entsandt, um das Verschwinden der Forscher zu untersuchen und Hinweise auf ihren Verbleib zu finden.

Die Mission entwickelt sich jedoch schnell zu einem weitaus größeren Rätsel. Die Forscher waren offenbar Teil eines internationalen Forschungsprojekts, das sich mit ungewöhnlichen Entdeckungen am Meeresgrund beschäftigte. Eine dieser Entdeckungen führte ein Team schließlich zu einer legendären Stadt, die tief unter dem Ozean verborgen liegt.

Die Rückkehr der Stadt R’lyeh

Im Zentrum der Handlung steht die mystische Stadt R’lyeh. In den Geschichten von H.P. Lovecraft gilt sie als Heimat einer uralten kosmischen Entität.

Als die Wissenschaftler diese Stadt entdeckten, brach der Kontakt plötzlich ab. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihnen. Auch Andrew Marsh, der CEO von Ocean I, scheint auf mysteriöse Weise in die Ereignisse verwickelt zu sein.

Noah folgt ihrer Spur und wagt sich in die labyrinthartigen Strukturen von R’lyeh. Je tiefer er vordringt, desto stärker wird der Einfluss einer uralten Macht. Realität und Albtraum beginnen miteinander zu verschmelzen. Der Grund dafür ist eine der bekanntesten Figuren des Lovecraft Mythos.

Begegnung mit einer kosmischen Bedrohung

Die Handlung von Cthulhu: The Cosmic Abyss dreht sich um die Präsenz von Cthulhu. Die gigantische kosmische Kreatur beeinflusst nicht nur die Umgebung, sondern auch Noahs Wahrnehmung der Realität.

Spieler müssen während ihrer Ermittlungen einen kühlen Kopf bewahren. Das Spiel setzt auf eine Mischung aus Story Entscheidungen, Rätseln und psychologischem Druck. Jeder Abschnitt verlangt sorgfältige Überlegungen, da Entscheidungen den Verlauf der Geschichte verändern können.

Besonders wichtig ist dabei Noahs geistige Stabilität. Der Kontakt mit uralten Ritualen, fremdartigen Symbolen und kosmischen Wesen kann seinen Verstand zunehmend belasten. Dadurch entsteht ein Spannungsfeld zwischen rationaler Ermittlungsarbeit und übernatürlichen Ereignissen.

Mit seiner Mischung aus futuristischem Setting, investigativem Gameplay und klassischem Lovecraft Horror versucht Cthulhu: The Cosmic Abyss, die düstere Atmosphäre der literarischen Vorlage in ein modernes Videospiel zu übertragen. Der neue Story Trailer gibt bereits einen ersten Eindruck davon, wie intensiv und unheimlich diese Reise in die Tiefen des Pazifiks werden könnte.

Veröffentlichung im April

Spieler müssen nicht mehr lange warten, um selbst in das kosmische Mysterium einzutauchen. Cthulhu: The Cosmic Abyss erscheint am 16. April für aktuelle Konsolen und PC. Digitale Vorbestellungen sind bereits verfügbar.

Für Fans von Lovecraft Geschichten und narrativen Mystery Spielen könnte der Titel damit zu den spannendsten Horror Veröffentlichungen im Frühjahr zählen.

