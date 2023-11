Voltage kündigt die Otome Game Reihe Project Code an

Voltage haben für 2024 und 2025 drei neue Titel aus dem Otome Genre angekündigt, die exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen werden. Alle drei gehören zu einer Reihe an, die sich offenbar Project Code nennt. Alle drei Titel haben allerdings unterschiedliche Storys und auch unterschiedliche Charaktere. Was genau uns wohl erwarten wird, dürften wir in naher Zukunft erst erfahren. Alle drei Titel erscheinen mit japanischer und englischer Lokalisierung.

Project Code Neon Mafia

Project Code Neon Mafia ist das erste Volume, welches erscheinen wird. Dabei rebellieren und kämpfen junge Mitglieder der Mafia zusammen mit ihren Freunden gegen das Böse und Korruption an. Sie setzten alles daran, das Schicksal herauszufordern. Mehr ist noch nicht bekannt. Vom Visual und Trailer ausgehend, dürften wir 4 datebare Charaktere für die Heldin bekommen und werden uns in einem futuristischen Setting befinden. Die Story wird offenbar von Ririka Yoshimura geschrieben, die bereits an Titeln wie Cupid Parasite mitgewirkt hat.

Project Code Kaleido Tower

Kaleido Tower wird das zweite Volume sein. Jugendliche mit einzigartigen Fähigkeiten, die unter Unterdrückung leben, betreten einen Turm, der in einen endlosen Traum versunken ist. Dort werden sie in sich selbst, ihre Freunde und die Menschen, die sie lieben, eintauchen. Das besagt die Story, die leider recht nichtssagend ist. Auch Visual und Trailer geben nicht sonderlich viele Informationen preis. Ob es nur einen Bachelor geben wird oder ob noch weitere dazu kommen, bleibt also erstmal abzuwarten. Mit einem Blick auf die Personen die am Spiel mitwirken werden, dürften wir aber etwas gutes erwarten können. Direktor ist Ayane Ushio, welche auch an Norn9 mitgearbeitet hat. Der Soundtrack hingegen stammt von Hayato Asano, dessen Musik man schon in Spielen wie den Atelier-Titeln genießen konnte.

Project Code Vampire Hunt

Beim dritten Teil, kann man sich durch den Namen schon grob vorstellen, worum es gehen wird. Eine düstere Fantasy-Geschichte über zwei Welten, die menschliche und die der Dämonen, in der Vampirjäger, die einst allein gekämpft haben, nun um das Schicksal der Welt ringen. Während Volume 1 und Volume 2 für 2024 geplant sind, so scheint Project Code Vampire Hunt erst 2025 zu erscheinen. Die Heldin ist hierbei die Vampirjägerin, die versuchen will ihre Familie zu rächen. Auch hier ist noch unklar, wie viele datebare Charaktere wir erhalten werden. Allerdings muss ich sagen, dass dieser Titel wohl der sein wird auf den ich mich am meisten freuen werde.